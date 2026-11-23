Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 nov. 2026, 10:06

Momente de panică la un concert din California, unde nouă persoane au fost împușcate după ce mai mulți atacatori au deschis focul asupra mulțimii. Incidentul s-a produs sâmbătă seară, 21 noiembrie, în localitatea Strathmore, în timpul unui eveniment la care participau aproximativ 150 de oameni. Trei dintre victime au avut nevoie de intervenții chirurgicale, iar un tânăr de 26 de ani, împușcat în piept, se află în stare critică. Polițiștii suspectează că atacul ar putea avea legătură cu activitatea unor bande.

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