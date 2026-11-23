Momente de panică la un concert din California, unde nouă persoane au fost împușcate după ce mai mulți atacatori au deschis focul asupra mulțimii. Incidentul s-a produs sâmbătă seară, 21 noiembrie, în localitatea Strathmore, în timpul unui eveniment la care participau aproximativ 150 de oameni. Trei dintre victime au avut nevoie de intervenții chirurgicale, iar un tânăr de 26 de ani, împușcat în piept, se află în stare critică. Polițiștii suspectează că atacul ar putea avea legătură cu activitatea unor bande.
Momente de panică la un concert din California, unde nouă persoane au fost împușcate după ce mai mulți atacatori au deschis focul asupra mulțimii. Incidentul s-a produs sâmbătă seară, 21 noiembrie, în localitatea Strathmore, în timpul unui eveniment la care participau aproximativ 150 de oameni. Trei dintre victime au avut nevoie de intervenții chirurgicale, iar un tânăr de 26 de ani, împușcat în piept, se află în stare critică. Polițiștii suspectează că atacul ar putea avea legătură cu activitatea unor bande.
Nouă persoane împușcate în timpul unui concert din California
Atacul armat a avut loc în jurul orei locale 19:30, în localitatea Strathmore, situată în comitatul Tulare, în centrul statului California. Aproximativ 150 de persoane participau la un concert privat, la care erau prezenți și artiști veniți din alte state americane.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, un număr încă necunoscut de atacatori a deschis focul asupra persoanelor aflate la eveniment. Nouă oameni au fost loviți de gloanțe, iar la fața locului au fost trimise echipaje de poliție și de intervenție medicală. Primele echipaje ajunse în zonă au început să acorde ajutor victimelor. Mai multe persoane rănite au fost transportate la spitalele din apropiere, inclusiv cu mijloace proprii, în timp ce una dintre victime a fost evacuată cu un elicopter medical, conform presei străine.
Un tânăr de 26 de ani, în stare critică. Trei victime au fost operate
Cea mai gravă situație este cea a unui bărbat în vârstă de 26 de ani, care a fost împușcat în piept. Tânărul a fost supus unei intervenții chirurgicale, însă starea sa rămâne critică, potrivit informațiilor comunicate de Departamentul Șerifului din Tulare. Alte două victime, în vârstă de 19 și 22 de ani, au avut nevoie de operații în urma rănilor suferite. Celelalte șase persoane împușcate au prezentat leziuni mai ușoare. Autoritățile au anunțat că toate cele nouă victime au primit îngrijiri medicale, iar anchetatorii încearcă să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele și câte persoane au participat la atac.
Poliția suspectează o legătură cu bandele. Atacatorii sunt căutați
Anchetatorii iau în calcul ipoteza că atacul armat ar putea avea legătură cu activitatea unor bande din regiune. Departamentul Șerifului din Tulare a precizat că incidentul prezintă indicii ale unui posibil conflict între grupări, însă motivul exact al atacului nu a fost stabilit.
Concertul se desfășura într-o proprietate privată din Strathmore, o localitate cu aproximativ 3.000 de locuitori. La eveniment participau mai mulți interpreți de muzică rap, inclusiv artiști veniți din afara Californiei. Până la ultimele informații comunicate, polițiștii nu anunțaseră nicio arestare. Autoritățile încearcă să identifice persoanele care au tras asupra mulțimii și le cer celor care dețin informații despre incident să colaboreze cu anchetatorii.
Șeriful comitatului Tulare, Mike Boudreaux, a transmis că nu mai există un pericol imediat pentru populație.
Atacul vine în contextul scăderii numărului de omucideri din California
Incidentul din Strathmore are loc într-o perioadă în care statisticile oficiale arată o scădere a numărului de omucideri în statul California. Potrivit datelor Departamentului de Justiție al statului, în 2025 au fost înregistrate 1.374 de omucideri, comparativ cu 1.666 în anul precedent, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 17,5%. Cu toate acestea, atacul de la concertul din comitatul Tulare readuce în atenție problema violenței armate și a conflictelor dintre bande. Ancheta continuă pentru identificarea atacatorilor și stabilirea motivului pentru care au fost trase focuri de armă asupra participanților la eveniment.