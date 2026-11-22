Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 22 nov. 2026, 20:12

Procurorii polonezi au confirmat că toate cele trei obiecte care au pătruns vineri în spațiul aerian al țării erau rachete de croazieră rusești de tip Kh-101. Incidentul va fi analizat luni, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic al NATO.

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