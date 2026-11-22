Procurorii polonezi au confirmat că toate cele trei obiecte care au pătruns vineri în spațiul aerian al țării erau rachete de croazieră rusești de tip Kh-101. Incidentul va fi analizat luni, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic al NATO.
Potrivit procurorilor districtuali din Lublin, care investighează cazul la solicitarea guvernului polonez, rachetele au fost fabricate în al patrulea trimestru al anului 2026, la o unitate de producție din Dubna, regiunea Moscova.
Primele informații indicau prezența unei drone
Declarațiile inițiale ale autorităților poloneze indicau faptul că unul dintre obiectele care au pătruns în spațiul aerian al țării ar fi fost o dronă. Examinarea ulterioară a resturilor a arătat însă că toate cele trei obiecte erau rachete rusești de tip Kh-101.
În timpul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, dronele au pătruns în repetate rânduri în spațiul aerian al statelor de pe flancul estic al NATO. Incidentele au alimentat tensiunile dintre Moscova și Alianța Nord-Atlantică și au provocat îngrijorări privind posibilitatea extinderii conflictului.
Mark Rutte: NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că Alianța va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei, în contextul încălcării spațiului aerian al țării.
Pot garanta că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei
a declarat Mark Rutte la Varșovia, potrivit agenției poloneze de presă PAP.
Incidentul va fi dezbătut luni, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic al NATO, unde aliații vor analiza situația și implicațiile acesteia pentru securitatea regională.