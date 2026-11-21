Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Alianța Nord-Atlantică va asigura apărarea întregului teritoriu al Poloniei, în contextul în care autoritățile de la Varșovia au anunțat că trei obiecte, cel mai probabil două rachete și o dronă de origine rusă, au pătruns vineri în spațiul aerian polonez, relatează Reuters.
Secretarul general al NATO a precizat că generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, va lua toate măsurile necesare pentru a identifica eventualele amenințări la adresa capacităților de apărare și descurajare ale Alianței. De asemenea, acesta va dispune ajustările necesare, dacă evoluția situației o va impune.
Incidentul aerian, în timpul exercițiilor militare din Polonia
Incidentul de vineri s-a produs în timp ce Polonia găzduia exerciții militare la care participau membri ai „Coaliției de Voință”, formată din state care susțin Ucraina. Oficialii polonezi au apreciat că suprapunerea celor două evenimente nu a fost întâmplătoare.
Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al Apărării:
Avem de-a face cu o altă provocare din partea Federației Ruse. În opinia mea, data nu este întâmplătoare.
De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, drone și alte obiecte aeriene au pătruns în repetate rânduri în spațiul aerian al statelor de pe flancul estic al NATO. Aceste incidente au alimentat tensiunile dintre Moscova și Alianță, precum și temerile privind o posibilă extindere a conflictului.
NATO va analiza încălcarea spațiului aerian polonez
Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism decizional al NATO, se va reuni luni, la Bruxelles, pentru a analiza încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către rachete rusești, a mai relatat agenția PAP.