Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 21 nov. 2026, 16:37

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Alianța Nord-Atlantică va asigura apărarea întregului teritoriu al Poloniei, în contextul în care autoritățile de la Varșovia au anunțat că trei obiecte, cel mai probabil două rachete și o dronă de origine rusă, au pătruns vineri în spațiul aerian polonez, relatează Reuters.

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