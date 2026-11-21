O grădiniță din orașul ucrainean Zaporojie a fost lovită de un atac rusesc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 21 noiembrie. Bombardamentul a provocat și un incendiu într-un apartament dintr-un bloc de locuințe aflat în apropiere. Un bărbat de 63 de ani a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit autorităților regionale ucrainene.
Atacul a fost confirmat de Mihailo Semikin, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Zaporojie, care a anunțat că forțele ruse au vizat o unitate de învățământ preșcolar. În urma bombardamentului, flăcările au cuprins și un apartament dintr-o clădire rezidențială cu cinci etaje, situată lângă grădiniță.
Un bărbat de 63 de ani, rănit în urma atacului asupra grădiniței
Mihailo Semikin a anunțat inițial că o grădiniță a fost lovită, iar într-un bloc din vecinătate a izbucnit un incendiu. Ulterior, oficialul ucrainean a revenit cu informații despre prima victimă a bombardamentului. Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost rănit în timpul atacului și primește îngrijirile medicale necesare, potrivit actualizării transmise de administrația regională, conform Kyiv Post.
Atacul asupra grădiniței a avut loc în cursul nopții, într-o zonă rezidențială a orașului Zaporojie, unde mai multe clădiri civile au fost afectate de bombardamentele rusești.
Un tramvai din Zaporojie, atacat de o dronă cu o zi înainte
Bombardamentul din noaptea de vineri spre sâmbătă vine după un alt incident petrecut cu numai o zi înainte în același oraș. Vineri dimineață, 20 noiembrie, o dronă rusească de tip FPV a lovit un tramvai din Zaporojie, iar o femeie a fost rănită.
Orașul din sud-estul Ucrainei se află în apropierea liniei frontului și este vizat frecvent de atacuri cu drone, rachete și bombe aeriene. La începutul lunii noiembrie, un atac rusesc asupra unei școli din regiunea Zaporojie a provocat numeroase victime, după ce forțele Moscovei au bombardat localitatea Komișuvaha, situată în apropierea frontului.