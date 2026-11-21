Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 07:28

O grădiniță din orașul ucrainean Zaporojie a fost lovită de un atac rusesc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 21 noiembrie. Bombardamentul a provocat și un incendiu într-un apartament dintr-un bloc de locuințe aflat în apropiere. Un bărbat de 63 de ani a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit autorităților regionale ucrainene.

Distribuie articolul