Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la Ministerul rus de Externe, după ce Bucureștiul a refuzat să acorde vize unor sportivi ruși minori care urmau să participe la o competiție europeană organizată în Capitală.
Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost chemat vineri la sediul Ministerului rus de Externe, unde reprezentanții diplomației de la Moscova i-au transmis oficial nemulțumirile privind refuzul autorităților române de a permite accesul în țară al unei delegații sportive din Rusia. Disputa are în centru participarea unor sportivi minori la Campionatul European de taekwondo, competiție programată să se desfășoare la București spre sfârșitul lunii noiembrie.
Informația a fost transmisă de agenția rusă de presă TASS, care precizează că diplomatul român a primit o notă de protest din partea Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse.
Moscova acuză Bucureștiul de refuz nejustificat al vizelor pentru sportivii ruși
Diplomația rusă a reacționat oficial după ce echipei naționale de taekwondo nu i-au fost eliberate vizele necesare pentru deplasarea în România. Sportivii urmau să ia parte la întrecerea europeană destinată băieților și fetelor cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani.
În comunicatul transmis după convocarea ambasadorului Cristian Istrate, Ministerul rus de Externe a precizat că reprezentantului României i-a fost înmânată o notă prin care Moscova își exprimă dezaprobarea față de decizia autorităților de la București.
„Părţii române i-a fost exprimat un protest ferm în legătură cu refuzul nejustificat de a elibera vize de intrare pentru echipa naţională a Rusiei, care urma să participe la Campionatul european de taekwondo pentru băieţi şi fete cu vârste între 12 şi 14 ani, programat la sfârşitul lunii noiembrie la Bucureşti”, se arată în comunicatul diplomaţiei ruse.
Avertismentul transmis de Ministerul rus de Externe
Reprezentanții instituției de la Moscova au însoțit protestul diplomatic și de un avertisment referitor la eventualele consecințe ale deciziilor luate împotriva Rusiei. Mesajul transmis de oficialii ruși vizează inclusiv măsurile pe care Moscova susține că le va lua ca răspuns la ceea ce consideră acțiuni ostile.
„Acţiunile ostile îndreptate împotriva Rusiei nu vor rămâne fără răspuns şi vor avea consecinţe negative pe termen lung pentru cei care le iniţiază”, au subliniat reprezentanţii MAE rus.
Convocarea ambasadorului Cristian Istrate și înmânarea notei de protest reprezintă reacția oficială a Moscovei la refuzul acordării vizelor pentru delegația rusă de taekwondo, care ar fi trebuit să participe la competiția europeană organizată la București.