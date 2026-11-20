Andrew Tate, acuzații grave de viol și agresiune. Mărturiile cutremurătoare ale influenceriței Lauren Southern în documentarul „Toxic Empire” VIDEO
Andrew Tate/ Facebook
Andrew Tate, fostul kickboxer devenit unul dintre cei mai controversați influenceri ai mișcării „manosphere”, este în centrul unui nou documentar realizat de Investigation Discovery. Intitulat „Andrew Tate: Toxic Empire”, seria în patru părți prezintă ascensiunea sa online, legăturile cu cercurile apropiate de Donald Trump și acuzațiile grave de exploatare sexuală și abuz. Printre cele mai tulburătoare mărturii se numără cea a fostei influencerițe canadiene Lauren Southern, care susține că Tate a violat-o și a agresat-o fizic în România, în 2018.
Potrivit publicației Variety, documentarul este regizat de Julian P. Hobbs, Elli Hakami și Adrian Murray și va avea premiera pe 25 noiembrie, pe Investigation Discovery (ID) și HBO Max. Primele două episoade au fost deja puse la dispoziția presei. Producția urmărește modul în care Andrew Tate și-a construit o comunitate online formată în special din tineri atrași de imaginea sa de succes, luxul afișat pe rețelele sociale, mașinile exclusiviste, discursul misogin și teoriile conspiraționiste de dreapta.
Documentarul include mărturii ale unor foști adepți care povestesc cum au ajuns să îl idolatrizeze pe Tate și să plătească sume importante pentru accesul la sfaturile și programele sale. Ulterior, aceștia ar fi descoperit că stilul de viață extravagant promovat de influencer era susținut, în parte, de activități de exploatare a femeilor prin intermediul industriei pornografiei online.
Andrew Tate, despre afacerea cu webcam-uri: „Eram un proxenet”
Una dintre secvențele prezentate în documentar conține chiar declarații făcute de Andrew Tate într-o înregistrare video, în care acesta vorbește despre modul în care își organiza afacerea cu webcam-uri și despre relația cu femeile care lucrau pentru el.
Acesta continuă descriind felul în care femeile ar fi ajuns să lucreze pentru el:
În aceeași înregistrare, Tate face o declarație controversată despre metodele prin care susține că obținea controlul asupra femeilor:
Potrivit documentarului, frații Andrew și Tristan Tate s-au mutat în România în 2016, iar afacerea cu webcam-uri a continuat să se dezvolte.
Lauren Southern îl acuză pe Andrew Tate că a violat-o în România: „Este un prădător în serie”
Una dintre cele mai puternice mărturii din „Andrew Tate: Toxic Empire” îi aparține lui Lauren Southern, fostă influenceriță canadiană asociată în trecut cu mișcarea de extremă dreapta. Aceasta susține că a avut o experiență traumatizantă cu Andrew Tate în România, în 2018, după ce a fost invitată la reședința acestuia pentru discuții legate de finanțarea unui proiect media.
Southern afirmă că a acceptat inițial întâlnirea deoarece Tommy Robinson, fostul său colaborator de la publicația Rebel News, îi propusese să discute cu frații Tate despre posibilitatea finanțării unei companii media pe care intenționau să o înființeze.
Potrivit relatării sale, Andrew Tate a invitat-o mai întâi la cină, iar prima impresie a fost una pozitivă.
Însă întâlnirea de la reședința lui Tate ar fi fost dezamăgitoare. Southern spune că atmosfera era dominată de persoane interesate de criptomonede, iar ea și echipa sa au plecat fără să obțină rezultatul dorit.
Ulterior, după ce s-au întors la hotel, ar fi primit un mesaj prin care li se transmitea că finanțarea proiectului rămânea posibilă, cu o condiție: Lauren trebuia să se întoarcă la complexul fraților Tate și să se întâlnească din nou cu aceștia.
Southern spune că a acceptat să revină, iar la un moment dat Andrew Tate a propus să meargă împreună într-un club.
Fosta influenceriță afirmă că a fost inițial îngrijorată, însă membrii echipei lui Tate au asigurat-o că Tommy Robinson și ceilalți însoțitori urmau să li se alăture.
„După doar două băuturi, nu m-am simțit niciodată așa”
Ceea ce s-ar fi întâmplat în club reprezintă unul dintre cele mai grave episoade descrise în documentar. Lauren Southern susține că, după ce a băut un shot, starea sa fizică s-a deteriorat rapid. Ea spune că a început să se simtă extrem de amețită, într-un mod pe care nu îl mai experimentase anterior.
Aceasta descrie apoi senzațiile pe care le-ar fi avut:
Potrivit relatării sale, următoarea amintire clară este legată de momentul în care s-ar fi trezit într-un hotel, fiind transportată în brațe pe scări.
„Nu-mi da hainele jos. Nu vreau să mergem mai departe”
Lauren Southern susține că Andrew Tate a dus-o într-o cameră de hotel și i-a propus să se culce lângă el. Ea spune că era în continuare extrem de amețită și că își dorea doar să adoarmă.
Southern afirmă că, ulterior, Tate ar fi început să o sărute și să încerce să îi dea hainele jos. Ea susține că l-a oprit și i-a spus explicit că nu dorește să întrețină relații sexuale cu el. Fosta influenceriță explică faptul că acceptase să stea lângă el doar pentru că nu se putea deplasa singură.
Potrivit mărturiei sale, Andrew Tate nu ar fi ținut cont de refuzul ei și ar fi început să o sugrume.
„Nu spune presei că te-am violat”
Un alt detaliu relatat de Lauren Southern este legat de dimineața următoare. Aceasta susține că Andrew Tate i-ar fi cerut direct să nu vorbească public despre ceea ce s-ar fi întâmplat între ei și să nu îl acuze de viol.
Afirmațiile lui Lauren Southern reprezintă mărturia sa despre presupusele abuzuri. Ele trebuie tratate ca acuzații, nu ca fapte stabilite printr-o hotărâre judecătorească.
Frații Tate, acuzați de infracțiuni sexuale și confruntați cu proceduri de extrădare
Situația juridică a fraților Tate rămâne un element central al controversei internaționale din jurul lor. Potrivit informațiilor prezentate în materialul publicat de Variety, Andrew, în vârstă de 39 de ani, și Tristan, de 38 de ani, au fost arestați pe 18 iulie 2026 și plasați în custodia autorităților federale americane.
Cei doi s-ar afla în Centrul Federal de Detenție din Miami și contestă extrădarea în Marea Britanie, unde se confruntă cu acuzații de viol, trafic sexual și pornografie infantilă.
Frații Tate au respins acuzațiile formulate împotriva lor. Acuzațiile penale nu echivalează cu o condamnare, iar vinovăția trebuie stabilită de instanțele competente. Rămâne de văzut dacă administrația Donald Trump va interveni în procedura de extrădare și care va fi evoluția dosarelor în care sunt implicați cei doi.
Prin mărturiile foștilor adepți, înregistrările video și relatarea lui Lauren Southern, „Andrew Tate: Toxic Empire” își propune să prezinte mecanismele din spatele construirii imperiului online al influencerului și prețul pe care l-ar fi plătit unele dintre persoanele ajunse în cercul său.
Documentarul „Andrew Tate: Toxic Empire” are premiera pe 25 noiembrie, pe Investigation Discovery și HBO Max.
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