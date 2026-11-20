Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 nov. 2026, 11:24

Andrew Tate, fostul kickboxer devenit unul dintre cei mai controversați influenceri ai mișcării „manosphere”, este în centrul unui nou documentar realizat de Investigation Discovery. Intitulat „Andrew Tate: Toxic Empire”, seria în patru părți prezintă ascensiunea sa online, legăturile cu cercurile apropiate de Donald Trump și acuzațiile grave de exploatare sexuală și abuz. Printre cele mai tulburătoare mărturii se numără cea a fostei influencerițe canadiene Lauren Southern, care susține că Tate a violat-o și a agresat-o fizic în România, în 2018.

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