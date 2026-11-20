Compania aeriană germană Lufthansa intenționează să renunțe la aproximativ 1.000 de locuri de muncă din huburile sale aeroportuare din Frankfurt și München, potrivit unei scrisori interne consultate de agenția germană de presă DPA și de alte instituții media.
Astfel, potrivit DPA, documentul ar fi fost semnat chiar de directorul general al Lufthansa Airlines, Jens Ritter, și de alți patru manageri din conducerea companiei. Până la ora transmiterii acestei știri, nu este clar când ar urma să aibă loc disponibilizările și nici dacă acestea fac parte dintr-un plan de restructurare anunțat anterior.
Lufthansa pregătește noi reduceri de personal în Germania
În septembrie 2025, Lufthansa a anunțat că va reduce cu 4.000 numărul posturilor administrative, invocând implementarea inteligenței artificiale și digitalizarea activităților. La finalul anului trecut, grupul Lufthansa avea 67.100 de angajați în Germania.
Noile disponibilizări ar urma să vizeze aeroporturile din Frankfurt și München, două dintre principalele huburi ale companiei. Nu există însă informații care să confirme dacă reducerile vor afecta și personalul implicat direct în operațiunile destinate pasagerilor.
Pierderile financiare, motivul invocat de conducere
Potrivit scrisorii citate de DPA și de alte publicații, dificultățile financiare sunt principalul motiv din spatele noilor reduceri de personal. Conducerea arată că Lufthansa nu este în prezent competitivă în privința structurii costurilor, a eficienței și a productivității.
Documentul menționează și pierderile înregistrate de companie: Lufthansa ar fi raportat un rezultat negativ de 180 de milioane de euro (aproximativ 197 de milioane de dolari) în primele nouă luni ale anului. În plus, divizia Lufthansa Airlines se află în al treilea an consecutiv de pierderi.
Ce ar putea însemna măsura pentru pasagerii români
Frankfurt și München sunt aeroporturi importante de tranzit pentru călătorii care zboară cu Lufthansa către alte destinații. Prin urmare, eventualele schimbări în organizarea activității celor două huburi ar putea prezenta interes și pentru pasagerii români care le folosesc în călătoriile internaționale.
Totuși, informațiile disponibile nu precizează dacă disponibilizările vor duce la reducerea numărului de zboruri, la modificarea rutelor sau la schimbări ale serviciilor pentru pasageri. Deocamdată, impactul asupra călătorilor nu poate fi stabilit.
Costurile cu combustibilul pun presiune suplimentară pe companie
Situația financiară a Lufthansa a fost complicată și de creșterea costurilor cu combustibilul în acest an, pe fondul războiului dintre SUA, Israel și Iran, care a pus presiune suplimentară asupra perspectivelor economice ale grupului.