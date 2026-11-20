Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 nov. 2026, 10:09

Compania aeriană germană Lufthansa intenționează să renunțe la aproximativ 1.000 de locuri de muncă din huburile sale aeroportuare din Frankfurt și München, potrivit unei scrisori interne consultate de agenția germană de presă DPA și de alte instituții media.

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