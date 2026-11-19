Trump a dezvăluit ce a discutat cu Xi Jinping între patru ochi. Subiectul surpriză care i-a preocupat pe cei doi lideri
Donald Trump și Xi Jinping. Foto: Profimedia
Donald Trump a dezvăluit că a discutat cu Xi Jinping despre inteligența artificială în timpul vizitei din China. Cei doi lideri au fost de acord că sunt necesare mecanisme de siguranță, însă nu au stabilit concret ce ar trebui să presupună acestea. În paralel, Trump, Xi și Vladimir Putin au adoptat o declarație comună privind stabilitatea internațională.
Președintele american Donald Trump a dezvăluit câteva dintre subiectele discutate cu omologul său chinez, Xi Jinping, în timpul vizitei în China. Într-un interviu acordat postului NBC, preluat de Reuters, liderul de la Casa Albă a afirmat că cei doi au abordat viitorul inteligenței artificiale și au convenit că este nevoie de mecanisme de siguranță, chiar dacă nu au stabilit ce ar trebui să presupună acestea. Declarațiile vin după summitul de la Shenzhen, unde Trump, Xi și președintele rus Vladimir Putin au adoptat o declarație comună privind stabilitatea strategică, aprovizionarea cu produse petroliere și reforma Organizației Națiunilor Unite.
Trump dezvăluie că a discutat cu Xi Jinping despre „Super Inteligență”
Donald Trump a declarat că inteligența artificială a fost unul dintre subiectele abordate în discuțiile cu președintele chinez Xi Jinping. Cei doi lideri au fost de acord că dezvoltarea acestei tehnologii trebuie însoțită de anumite mecanisme de siguranță, chiar dacă nu au stabilit în ce ar trebui să constea acestea.
Președintele american folosește expresia „Super Inteligență” (SI) atunci când vorbește despre inteligența artificială. El a explicat că atât Washingtonul, cât și Beijingul sunt preocupați de această tehnologie și consideră că introducerea unor măsuri minime de protecție ar fi benefică.
„Am discutat despre SI (Super Inteligenţă) şi am convenit amândoi că ne dorim asta, suntem după cum ştiţi foarte preocupaţi de SI, dar considerăm că existenţa unor mecanisme de siguranţă, cel puţin la un nivel minimal, este o chestiune pozitivă”, a spus Trump, potrivit Reuters.
Întrebat ce ar presupune aceste mecanisme minime, liderul american a recunoscut că discuțiile nu au ajuns la o definire concretă a măsurilor. „Ei bine, nu am intrat în definiții”, a precizat acesta.
Ce înseamnă termenul de „Super Inteligență” folosit de Trump
În domeniul tehnologiei, superinteligența artificială desemnează un stadiu în care sistemele AI ar depăși capacitățile intelectuale ale oamenilor în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește raționamentul și reflecția. Potrivit evaluărilor generale din industrie, chiar și cele mai avansate modele existente în prezent sunt încă departe de atingerea acestui nivel.
Donald Trump preferă însă expresia „Super Inteligență” în locul celei de „inteligență artificială”. Președintele american consideră că termenul „artificial” poate sugera că tehnologia nu este reală, deși, în opinia sa, aceasta are capacități autentice și un potențial major.
„Inteligența artificială” sună „ca și cum (această tehnologie) ar fi falsă”, dar AI „nu este falsă”, a argumentat Trump.
Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin au adoptat o „Declarație de Pace”
Discuțiile despre inteligența artificială au avut loc în contextul unui summit neobișnuit, la care au participat liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei. Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin s-au întâlnit joi, la Shenzhen, în sudul Chinei, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).
La finalul reuniunii, cele trei state au adoptat o declarație comună intitulată „Declarație de Pace”, structurată în patru puncte. Documentul a fost făcut public de Kremlin și de presa de stat chineză și cuprinde angajamente privind stabilitatea strategică, securitatea internațională, aprovizionarea cu produse petroliere și reforma ONU.
„Cei trei şefi de stat au discutat aprofundat despre situaţia internaţională şi s-au angajat să păstreze stabilitatea strategică şi securitatea internaţională”, se arată în document.
Cele trei puteri, care sunt membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, au susținut și necesitatea reformării organizației, astfel încât aceasta să poată răspunde mai eficient provocărilor internaționale.
Ce au convenit cele trei puteri în privința armelor nucleare
Unul dintre punctele declarației vizează reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor nucleare. Statele Unite, China și Rusia au anunțat că intenționează să poarte un dialog pe această temă, însă documentul nu cuprinde măsuri concrete sau un calendar pentru reducerea arsenalelor nucleare, scrie The Guardian.
Cei trei lideri au reafirmat principiul potrivit căruia un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie să fie declanșat niciodată.
„Cei trei şefi de stat reafirmă că un război nuclear nu poate să fie câştigat şi nu trebuie să fie niciodată purtat”, se precizează în declarația comună.
Deși Donald Trump anunțase înaintea summitului că dorește să abordeze problema proliferării nucleare, documentul final se limitează la angajamentul privind continuarea dialogului și reducerea riscurilor.
SUA, China și Rusia vor să crească aprovizionarea cu produse petroliere
Un alt punct al declarației se referă la piața energetică internațională. Cele trei state au anunțat că intenționează să crească producția și aprovizionarea cu produse petroliere rafinate, în contextul perturbărilor provocate de războiul din Ucraina și de conflictul din Orientul Mijlociu.
Rusia și Statele Unite se numără printre cei mai mari producători de petrol la nivel mondial, iar evoluția prețurilor la energie are efecte importante asupra consumatorilor și economiei globale.
Prin angajamentul asumat la Shenzhen, cele trei puteri au transmis că urmăresc să contribuie la creșterea disponibilității produselor petroliere și la menținerea unor fluxuri energetice stabile. Documentul nu stabilește însă cantități, termene sau mecanisme concrete pentru punerea în aplicare a acestei intenții.
Declarația celor trei lideri contestă competențele Curții Penale Internaționale
Documentul adoptat la Shenzhen include și o poziție referitoare la imunitatea reprezentanților statelor și la activitatea Curții Penale Internaționale (CPI). Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin au afirmat că trebuie respectate principiul consimțământului statelor și imunitatea oficialilor acestora.
Cei trei lideri au susținut că instanța internațională cu sediul la Haga și alte organisme similare nu trebuie să își depășească atribuțiile.
Poziția este relevantă în special în cazul lui Vladimir Putin, pe numele căruia CPI a emis un mandat de arestare în 2023, în legătură cu presupuse crime de război comise în Ucraina. Curtea a fost, de asemenea, vizată de sancțiuni americane care i-au afectat activitatea.
În declarația comună, cele trei puteri au cerut și reformarea ONU, argumentând că organizația trebuie să fie mai eficientă în gestionarea provocărilor globale.
Documentul nu include însă angajamente concrete privind oprirea războiului din Ucraina și nici nu stabilește măsuri pentru soluționarea conflictelor internaționale discutate de cei trei lideri.
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