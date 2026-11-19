Publicat 19 nov. 2026, 23:51 Actualizat 19 nov. 2026, 23:52

Donald Trump a dezvăluit că a discutat cu Xi Jinping despre inteligența artificială în timpul vizitei din China. Cei doi lideri au fost de acord că sunt necesare mecanisme de siguranță, însă nu au stabilit concret ce ar trebui să presupună acestea. În paralel, Trump, Xi și Vladimir Putin au adoptat o declarație comună privind stabilitatea internațională.

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