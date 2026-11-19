Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 nov. 2026, 22:07

Emisarul american Jared Kushner a declarat că Donald Trump este deschis ideii unor garanții de securitate pentru Ucraina inspirate de Articolul 5 al NATO. Potrivit acestuia, Rusia ar fi acceptat conceptul, iar Washingtonul vrea să ajungă la un acord cu Europa alături.

Distribuie articolul