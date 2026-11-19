SUA iau în calcul garanții de securitate pentru Ucraina similare cu Articolul 5 al NATO. Anunțul făcut de Jared Kushner la Berlin
Jared Kushner alături de Steve Witkoff. Foto: Profimedia
Emisarul american Jared Kushner a declarat că Donald Trump este deschis ideii unor garanții de securitate pentru Ucraina inspirate de Articolul 5 al NATO. Potrivit acestuia, Rusia ar fi acceptat conceptul, iar Washingtonul vrea să ajungă la un acord cu Europa alături.
Statele Unite ar putea oferi Ucrainei garanții de securitate similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, dacă o asemenea decizie va fi considerată în interesul Washingtonului. Anunțul a fost făcut joi, la Berlin, de emisarul american Jared Kushner, care a susținut că Rusia ar fi acceptat conceptul unei protecții de acest tip pentru Kiev, relatează AFP. Declarațiile au fost confirmate și de relatările Associated Press și The Guardian, publicate după reuniunea Coaliției Voinței.
Kushner a participat la întâlnirea aliaților Ucrainei din capitala Germaniei alături de Steve Witkoff, un alt emisar al președintelui Donald Trump. La discuții au fost prezenți liderii Germaniei, Ucrainei, Franței și Regatului Unit, în contextul eforturilor diplomatice pentru identificarea unei formule de încheiere a războiului și stabilirea unor măsuri care să împiedice o nouă agresiune rusă.
Trump ar fi deschis unei garanții de securitate inspirate de Articolul 5
Jared Kushner a explicat că o garanție de securitate pentru Ucraina, construită după modelul Articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, ar reprezenta o decizie majoră pentru administrația americană. El a precizat însă că disponibilitatea președintelui Donald Trump depinde de evaluarea intereselor Statelor Unite.
„Din perspectiva Statelor Unite, acordarea unei garanții de securitate similare cu cea prevăzută în Articolul 5 (din Tratatul Atlanticului de Nord) este o decizie cu adevărat, cu adevărat importantă”, a declarat Kushner într-o conferință de presă după ce a participat, alături de Steve Witkoff, la o reuniune a aliaților Kievului.
Emisarul american a precizat că liderul de la Casa Albă nu exclude această variantă, dar că Washingtonul va analiza implicațiile unei asemenea angajări.
„Cred că președintele Trump este deschis acestei idei, dar este evident că aceasta trebuie să servească intereselor Statelor Unite”, a adăugat el.
Associated Press și The Guardian au relatat, de asemenea, că Kushner a prezentat garanțiile de tip Articolul 5 drept o posibilitate luată în calcul de administrația Trump.
Kushner susține că Rusia a acceptat conceptul
Unul dintre cele mai importante aspecte ale declarațiilor făcute la Berlin a fost afirmația emisarului american potrivit căreia Washingtonul ar fi reușit să convingă Moscova să accepte ideea unor garanții de securitate pentru Ucraina bazate pe mecanismul NATO.
Kushner a prezentat această evoluție drept un progres semnificativ în discuțiile privind viitorul acord de pace și protecția Ucrainei după încheierea războiului.
„Acesta este un pas înainte semnificativ pe care l-am realizat și cred că am reușit să-i convingem pe ruși de acest concept, conform căruia orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5”, piatra de temelie a apărării colective a NATO, a subliniat Kushner.
În relatarea sa de la Berlin, The Guardian a consemnat că emisarul american a spus că Moscova pare să fie „confortabilă” cu ideea unei formule de securitate inspirate de Articolul 5. Publicația a remarcat însă că nu este clar dacă partea rusă ar confirma aceeași interpretare.
Trump vrea un acord cu Ucraina și Europa de partea sa
Kushner a mai dezvăluit că Donald Trump a luat legătura telefonic cu liderii reuniți la Berlin în cadrul Coaliției Voinței. Potrivit emisarului, președintele american urmărește să ajungă la o înțelegere privind Ucraina împreună cu partenerii europeni și nu intenționează să impună unilateral o soluție.
Acesta a insistat asupra necesității ca demersurile diplomatice ale Washingtonului să fie coordonate cu cele ale aliaților europeni.
„Este evident că vrem să ne asigurăm că toate acțiunile noastre se înscriu într-un demers coerent. De asemenea, aș dori să reiterez că președintele Trump dorește să ajungă la un acord cu Europa alături. Nu încearcă să impună nimic unilateral”, a afirmat emisarul american.
Pozițiile SUA și Europei ar fi tot mai apropiate
La finalul intervenției sale, Jared Kushner a susținut că există o apropiere tot mai mare între pozițiile Washingtonului și cele ale statelor europene în privința viitorului Ucrainei.
Declarația vine într-un moment în care liderii europeni încearcă să se asigure că vor avea un rol direct în negocierile privind încheierea războiului și arhitectura de securitate de după conflict. Reuters relata, înaintea reuniunii de la Berlin, că discuțiile dintre emisarii americani, oficialii ucraineni și reprezentanții europeni urmau să vizeze tocmai garanțiile de securitate postbelice, planul de redresare economică și pregătirea următoarei runde de negocieri multilaterale.
Kushner a afirmat că diferențele dintre cele două părți se reduc, iar colaborarea lor devine tot mai strânsă în privința soluțiilor pentru Ucraina.
Emisarul american a mai precizat că pozițiile Statelor Unite și ale Europei cu privire la Ucraina converg «din ce în ce mai mult».
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