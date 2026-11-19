Premierul Poloniei, Donald Tusk, a făcut joi o referire ironică la relația apropiată dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, afirmând că se roagă ca Dumnezeu să-l ferească ”de astfel de prieteni”. Reacția liderului de la Varșovia a venit la scrut timp. după ce Trump l-a numit ”prieten” pe omologul său de la Kremlin, relatează agenția EFE.
Donald Tusk: ”Doamne, ferește-ne de astfel de prieteni”
Reacția lui Tusk a venit după ce Donald Trump s-a întâlnit joi cu Vladimir Putin, în marja summitului APEC din China, cu puțin timp înaintea reuniunii trilaterale cu liderul chinez Xi Jinping. La intrarea în sala în care a avut loc întâlnirea, președintele american l-a numit ”prieten” pe omologul său rus.
La rândul său, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că imaginea celor doi lideri strângându-și mâinile ”provoacă o oarecare neliniște”, potrivit agenției de presă PAP, citată de EFE.
Diplomatul polonez declarase anterior, tot pe platforma X, că, în pofida interesului comercial sugerat de președintele american, Europa rămâne neclintită alături de ”victima agresiunii rusești”, referindu-se la Ucraina.
Relația dintre Trump și Nawrocki, un punct de sprijin pentru Varșovia
Episodul scoate în evidență diviziunile din interiorul conducerii poloneze, în contextul în care președintele Karol Nawrocki afișează o relație personală apropiată cu Donald Trump, în încercarea de a consolida securitatea națională și de a susține proiectul construirii unei baze militare americane în Polonia.
Nawrocki a avut mai multe întâlniri directe cu liderul de la Casa Albă, atât la Washington, cât și la Davos. În luna iunie, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani de către Trump, președintele polonez i-a oferit acestuia un fotoliu exclusivist, realizat de un renumit meșteșugar polonez și decorat cu chihlimbar și simboluri americane.