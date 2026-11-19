Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 nov. 2026, 13:51

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a făcut joi o referire ironică la relația apropiată dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, afirmând că se roagă ca Dumnezeu să-l ferească ”de astfel de prieteni”. Reacția liderului de la Varșovia a venit la scrut timp. după ce Trump l-a numit ”prieten” pe omologul său de la Kremlin, relatează agenția EFE.

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