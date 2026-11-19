Armata israeliană a anunțat joi, 19 noiembrie, încheierea unei operațiuni terestre desfășurate în centrul Fâșiei Gaza, într-o zonă aflată sub controlul Hamas. Incursiunea, lansată cu o zi înainte, este una dintre puținele operațiuni de acest fel de la intrarea în vigoare a armistițiului și a provocat noi strămutări ale populației palestiniene, relatează Le Figaro.
„Operațiunea s-a încheiat”, a transmis armata israeliană, într-un anunț făcut joi, 19 noiembrie, transmite Le Figaro.
La rândul său, COGAT, organismul israelian responsabil de coordonarea afacerilor civile în teritoriile palestiniene, a precizat că locuitorii se pot deplasa din nou liber în zonele afectate de incursiune, situate în apropierea taberelor de refugiați al-Bureij și Nuseirat.
Operațiunea militară a determinat noi deplasări ale civililor palestinieni, care au fost nevoiți să părăsească zona în timpul intervenției. Redeschiderea acesteia pentru circulație permite reluarea deplasărilor, însă nu elimină efectele produse de incursiunea militară asupra populației locale.
Un armistițiu fragil, pe fondul divergențelor privind viitorul Fâșiei Gaza
Încheierea operațiunii israeliene din centrul Fâșiei Gaza are loc în contextul în care armistițiul intrat în vigoare la 10 octombrie 2025 nu a reușit să pună capăt violențelor. Deși acordul a oprit operațiunile militare de amploare și a permis eliberarea ostaticilor israelieni rămași în captivitate, atacurile israeliene și confruntările armate au continuat, iar situația umanitară rămâne, în continuare, una gravă.
Potrivit unui raport publicat la data de 13 noiembrie de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), atacurile aeriene, tirurile și bombardamentele continuă să afecteze zone populate din Gaza, provocând victime și noi strămutări.
Conform datelor Ministerului Sănătății din Gaza, citate de ONU, 1.613 palestinieni au fost uciși și 5.833 au fost răniți în incidente legate de conflict, de la intrarea în vigoare a armistițiului și până la începutul lunii noiembrie 2026.
Miza acordului de încetare a focului depășește oprirea operațiunilor militare. Planul prevede dezarmarea Hamas, retragerea treptată a trupelor israeliene, desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare și instituirea unei administrații palestiniene tehnocratice care să gestioneze Fâșia Gaza și procesul de reconstrucție.
Implementarea acestor prevederi este însă blocată de divergențe între părți. Israelul condiționează retragerea trupelor de dezarmarea completă a Hamas, în timp ce gruparea palestiniană și administrația americană susțin că cele două procese ar trebui să se desfășoare simultan. În plus, forța internațională de stabilizare prevăzută în plan nu a fost încă desfășurată, scrie AP.
În acest context, incursiunea din apropierea taberelor de refugiați al-Bureij și Nuseirat evidențiază fragilitatea armistițiului și dificultățile întâmpinate în aplicarea acordului, . Pentru populația civilă, operațiunile militare înseamnă noi deplasări și incertitudine, într-un teritoriu în care majoritatea locuitorilor au fost deja strămutați, iar reconstrucția rămâne în mare parte blocată, mai arată jurnaliștii AP.