Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 nov. 2026, 13:26

Armata israeliană a anunțat joi, 19 noiembrie, încheierea unei operațiuni terestre desfășurate în centrul Fâșiei Gaza, într-o zonă aflată sub controlul Hamas. Incursiunea, lansată cu o zi înainte, este una dintre puținele operațiuni de acest fel de la intrarea în vigoare a armistițiului și a provocat noi strămutări ale populației palestiniene, relatează Le Figaro.

Distribuie articolul