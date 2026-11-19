Comisia Europeană a fost vizată de un atac cibernetic care ar fi putut compromite o cantitate importantă de date personale ale angajaților. Incidentul a provocat disfuncționalități în mai multe sisteme informatice interne, unele servicii fiind indisponibile timp de peste zece zile. Instituția susține că a reușit să limiteze cea mai mare parte a atacului, însă amploarea exactă a breșei și eventualele informații accesate de hackeri sunt încă investigate.
Informațiile au fost publicate joi, 19 noiembrie, de Politico, care citează un oficial european familiarizat cu situația. Potrivit acestuia, autoritățile nu au stabilit deocamdată dacă atacatorii au reușit să copieze datele angajaților și ce volum de informații ar fi putut ajunge în posesia acestora.
Mai multe sisteme interne au fost afectate
Atacul a perturbat funcționarea unor platforme folosite de personalul Comisiei Europene pentru activități administrative curente. Printre sistemele afectate se numără Sysper, platforma de resurse umane prin care angajații își pot consulta fluturașii de salariu, pot solicita concedii și își pot înregistra timpul de lucru.
De asemenea, au existat probleme la MyPMO, sistemul utilizat pentru solicitarea rambursării cheltuielilor medicale. În timpul incidentului, mai multe aplicații au fost scoase temporar din funcțiune, ca măsură de precauție.
Potrivit informațiilor publicate de Politico, perturbările au durat mai mult de zece zile. Cele mai multe servicii au fost repuse în funcțiune în această săptămână, însă unele platforme au continuat să înregistreze probleme. Salariile angajaților ar fi fost plătite în mod obișnuit, chiar dacă anumite operațiuni administrative nu au putut fi efectuate la timp.
Comisia spune că a limitat atacul, dar nu cunoaște toate consecințele
Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a confirmat că instituția a intervenit după identificarea unei campanii cibernetice care a vizat anumite sisteme.
„Comisia Europeană a luat măsurile necesare ca răspuns la o campanie cibernetică detectată”, a transmis oficialul, potrivit Reuters. Acesta a precizat că au fost vizate sisteme individuale și că persoanele afectate au fost informate, conform procedurilor instituției.
Un oficial european citat de Politico a declarat că executivul comunitar consideră că a reușit să limiteze cea mai mare parte a atacului. Cu toate acestea, amploarea pagubelor potențiale nu este încă pe deplin cunoscută.
Nu au fost făcute publice informații despre numărul angajaților care ar putea fi afectați sau despre categoriile exacte de date care ar fi putut fi accesate.
Conducerea Comisiei a convocat o reuniune de urgență
Incidentul a determinat activarea mecanismelor interne de gestionare a crizelor. Potrivit Politico, Comisia a convocat organismul său intern de conducere responsabil de coordonarea situațiilor de urgență.
Henna Virkkunen, comisarul european responsabil de portofoliul tehnologiei, i-a informat miercuri pe ceilalți membri ai Colegiului Comisarilor despre situație și despre măsurile luate.
Investigația urmărește să stabilească modul în care atacatorii au reușit să vizeze sistemele informatice și dacă au obținut acces la informații confidențiale. Până la clarificarea tuturor circumstanțelor, Comisia nu a prezentat un bilanț complet al incidentului.