Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 19 nov. 2026, 13:06

Comisia Europeană a fost vizată de un atac cibernetic care ar fi putut compromite o cantitate importantă de date personale ale angajaților. Incidentul a provocat disfuncționalități în mai multe sisteme informatice interne, unele servicii fiind indisponibile timp de peste zece zile. Instituția susține că a reușit să limiteze cea mai mare parte a atacului, însă amploarea exactă a breșei și eventualele informații accesate de hackeri sunt încă investigate.

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