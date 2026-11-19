Publicat 19 nov. 2026, 12:48 Actualizat 19 nov. 2026, 12:56

Actorul american Larry Poindexter a murit miercuri, 18 noiembrie, la vârsta de 66 de ani, în urma complicațiilor survenite după un accident rutier suferit în urmă cu patru zile. Era cunoscut pentru rolurile celebre din producții precum „S.W.A.T.”, „Days of Our Lives” sau „JAG”.

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