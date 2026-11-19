Actorul american Larry Poindexter a murit miercuri, 18 noiembrie, la vârsta de 66 de ani, în urma complicațiilor survenite după un accident rutier suferit în urmă cu patru zile. Era cunoscut pentru rolurile celebre din producții precum „S.W.A.T.”, „Days of Our Lives” sau „JAG”.
Accidentul s-a produs vineri seara, în cartierul Studio City din Los Angeles, în apropierea locuinței sale. Potrivit publicației Deadline.com, actorul traversa strada pentru a-și cumpăra mâncare în momentul în care a fost lovit de un autoturism.
A fost transportat de urgență la spital, cu mai multe coaste fracturate, urmând să fie supus unei intervenții chirurgicale patru zile mai târziu. Însă, trupul său a cedat, subit, chiar în dimineața zilei în care urma să fie operat.
Actorul Patrick Labyorteaux i-a adus un omagiu public emoționant, evocând prietenia lor începută încă din anii ’80.
Roluri memorabile și carieră de peste 40 de ani în film, televiziune și teatru
Larry Poindexter a avut o carieră de peste 40 de ani, cu aproape 200 de roluri în film, televiziune și teatru. El a devenit cunoscut publicului mai ales datorită rolului căpitanului LAPD Tom Fuller din filmul de acțiune „S.W.A.T.” (2003), în care a jucat alături de Samuel L. Jackson.
În serialul „Days of Our Lives” a apărut în 30 de episoade, interpretând două personaje diferite la distanță de trei decenii - Ben Welch (1984) și părintele Louis (2014–2018).
De asemenea, a avut roluri recurente și în seriale precum „JAG” (avocatul Dalton Lowne), „Santa Barbara” (23 de episoade), „General Hospital” (12 episoade) și a făcut parte din distribuția principală a producției MTV „The Hard Times of RJ Berger”.
Apariții episodice a avut și în seriale celebre precum „Friends”, „How I Met Your Mother”, „NCIS”, „Curb Your Enthusiasm” și „Supernatural”. Ultimul său rol a fost în sezonul 4 al serialului „The Lincoln Lawyer”, lansat la începutul acestui an.
Activ și în industria muzicală și teatrală
Poindexter a activat și în industria muzicală și teatrală. În anii ’90, el a fost solistul trupei de alternative country „The High Lonesome”, alături de care a lansat albumul „Feel Free To Do So” (în anul 1995).
Totodată, în stagiunea 2018–2019 s-a aflat printre producătorii musicalului The Cher Show pe Broadway, la Neil Simon Theatre.
Larry Poindexter a lăsat în urmă o soție, directoarea de casting Carol Kritzer, și pe cei doi fii ai săi.