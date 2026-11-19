Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 nov. 2026, 18:43

Donald Trump a evitat să explice de ce a indicat data de 1 ianuarie atunci când a vorbit despre următoarea etapă a conflictului cu Iranul. În același interviu, liderul de la Casa Albă a susținut că Teheranul ar analiza posibilitatea dezvoltării unor arme chimice și biologice, fără să prezinte dovezi.

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