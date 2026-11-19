Donald Trump pune pe pauză războiul din Iran. ”Vom vedea ce se întâmplă după 1 ianuarie. Dar au fost răutăcioși”
Donald Trump. Foto: Profimedia
Donald Trump a evitat să explice de ce a indicat data de 1 ianuarie atunci când a vorbit despre următoarea etapă a conflictului cu Iranul. În același interviu, liderul de la Casa Albă a susținut că Teheranul ar analiza posibilitatea dezvoltării unor arme chimice și biologice, fără să prezinte dovezi.
Președintele american Donald Trump a lăsat deschisă posibilitatea unei noi escaladări a conflictului SUA-Iran după 1 ianuarie, fără să ofere explicații despre importanța acestei date sau despre deciziile pe care Washingtonul le-ar putea lua. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului Fox News, în timpul vizitei sale în China, și vine într-un moment în care administrația americană oscilează între amenințări militare și semnale privind o eventuală reducere a ostilităților.
Liderul de la Casa Albă a vorbit și despre informațiile apărute în presa americană referitoare la un presupus plan iranian de folosire a unei bombe murdare la Washington. Trump a minimalizat riscul imediat pentru locuitorii capitalei, dar a susținut că există indicii că Iranul ar lua în calcul dezvoltarea unor arme chimice și biologice.
Trump indică data de 1 ianuarie
Întrebat despre evoluția conflictului cu Iranul, Donald Trump a făcut referire la începutul noului an, fără să precizeze dacă este vorba despre un termen pentru reluarea operațiunilor militare, o eventuală decizie diplomatică sau o altă etapă a confruntării.
„În curând vine Anul Nou și vom vedea ce se întâmplă după 1 ianuarie. Dar au fost răutăcioși”, a declarat Trump pentru Fox News, în timpul călătoriei sale în China.
În ultimele săptămâni, președintele american a transmis mesaje contradictorii privind direcția în care se îndreaptă conflictul. Pe de o parte, a amenințat cu intensificarea operațiunilor împotriva Iranului, iar pe de altă parte a sugerat că ostilitățile ar putea fi reduse treptat. Cele două părți rămân însă într-un impas în încercările de a ajunge la o soluție.
Acuzații privind armele chimice și biologice
Declarația despre 1 ianuarie a fost făcută în timp ce Trump răspundea unei întrebări despre o informație publicată de CNN, potrivit căreia serviciile de informații americane ar fi identificat planuri ale Iranului de a ataca oficiali de rang înalt ai administrației Trump la Washington, folosind o bombă murdară sau o armă chimică.
O bombă murdară utilizează explozibili convenționali pentru a dispersa materiale radioactive. Informația publicată de CNN, care citează șapte oficiali americani, menționează că autoritățile încă evaluează dacă Iranul ar putea sau ar intenționa să pună în aplicare un asemenea plan.
Întrebat dacă locuitorii capitalei ar trebui să fie alarmați, Trump a răspuns „nu cred”, părând să minimalizeze riscul unui atac iminent. În același timp, el a susținut că Teheranul ar analiza posibilitatea utilizării unor arme neconvenționale.
„Există indicii că Iranul se uită la gaze, se uită la arme biologice, pentru că i-am anihilat din punct de vedere nuclear. Nuclearul este mult mai dificil. Și se uită la gaze și arme biologice, și alte lucruri (...) nu este frumos”, a spus Trump.
Președintele american nu a prezentat detalii sau dovezi care să susțină aceste afirmații. Într-o analiză publicată joi, Al Jazeera a remarcat că acuzațiile privind presupusele programe chimice și biologice iraniene nu demonstrează, prin ele însele, existența unei capacități operaționale de a organiza un atac în Statele Unite.
Rubio nu vede o amenințare iminentă pentru Washington
Declarațiile lui Trump vin după ce secretarul de stat Marco Rubio a fost întrebat miercuri despre informațiile privind presupusul plan iranian. Oficialul american a spus că nu consideră că există o amenințare iminentă la adresa capitalei SUA.
Și secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a transmis că nu există indicii privind un atac care ar urma să aibă loc în viitorul apropiat, potrivit relatărilor Al Jazeera.
De partea iraniană, Ministerul Afacerilor Externe nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta cele mai recente afirmații ale președintelui american. Un purtător de cuvânt al diplomației de la Teheran calificase însă marți drept „lipsită de fundament” informația publicată de CNN.
Israelul face presiuni pentru reluarea loviturilor
În paralel cu declarațiile de la Washington, Israelul a transmis Statelor Unite informații despre ceea ce oficiali israelieni descriu drept o acumulare de capacități militare iraniene, inclusiv în domeniul armelor chimice. Potrivit a doi oficiali israelieni citați de Reuters, aceste date au fost comunicate administrației americane în ultimele două săptămâni.
Șeful serviciului de informații Mossad, Roman Gofman, a vizitat Statele Unite și a încercat să convingă oficialii americani de necesitatea reluării loviturilor comune împotriva Iranului. El s-a întâlnit cu reprezentanți ai administrației Trump, inclusiv cu directorul CIA, John Ratcliffe, și cu emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff.
Informațiile publicate joi de Axios arată că președintele american încă ia în calcul o nouă operațiune militară împreună cu Israelul, deși afirmase anterior că o rundă majoră de atacuri este puțin probabilă. Potrivit publicației, Casa Albă a cerut Pentagonului și experților în informații să evalueze posibilele reacții ale Iranului la diferite scenarii de lovituri pregătite de armata americană.
Una dintre preocupările administrației este riscul ca o operațiune militară să provoace represalii iraniene asupra infrastructurii petroliere și de gaze din statele din Golf. În același timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu face presiuni pentru reluarea cât mai rapidă a războiului, în timp ce liderii statelor din Golf încearcă să-l convingă pe Trump să evite o nouă escaladare.
Axios mai relatează că există divergențe în interiorul administrațiilor americană și israeliană cu privire la cât de iminentă este amenințarea reprezentată de presupusele capacități chimice iraniene. Oficialii americani și israelieni citați de publicație spun că Iranul și-a intensificat activitățile în acest domeniu, dar că nu ar avea în prezent capacitatea de a desfășura astfel de atacuri. Unii oficiali americani au privit cu suspiciune evaluările transmise de șeful Mossad, considerând că acestea ar putea urmări obținerea sprijinului pentru o nouă intervenție militară.
Negocierile dintre Washington și Teheran rămân blocate
În timp ce opțiunea militară rămâne pe masă, eforturile diplomatice nu au înregistrat progrese importante. Potrivit Axios, mediatorii din Qatar și Pakistan încearcă în continuare să deblocheze negocierile indirecte dintre Statele Unite și Iran. Reprezentanții Qatarului s-au întâlnit marți, în Oman, cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, însă discuțiile nu au produs rezultate semnificative.
Tensiunile au crescut și în zona Strâmtorii Ormuz, unde au fost raportate atacuri asupra unor nave, iar Iranul a reluat atacurile cu drone asupra unor baze americane din Kuweit și Bahrain. În paralel, Statele Unite au efectuat noi lovituri prezentate drept acțiuni de autoapărare, fără să le anunțe public, potrivit informațiilor publicate de Axios.
Acuzațiile privind programul nuclear iranian reprezintă de mult timp unul dintre principalele puncte de tensiune dintre Teheran și statele occidentale. Israelul, Statele Unite și alte țări occidentale au susținut în repetate rânduri că Iranul încearcă să obțină arme nucleare, acuzație respinsă de autoritățile iraniene.
Distrugerea programului nuclear al Iranului a fost una dintre justificările invocate de Washington atunci când Statele Unite au lansat, în februarie, lovituri asupra teritoriului iranian, alături de Israel. Declarația lui Trump despre ceea ce s-ar putea întâmpla după 1 ianuarie nu clarifică însă dacă administrația americană pregătește o nouă ofensivă sau dacă mai există șanse pentru o soluție diplomatică.
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