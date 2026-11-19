Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 nov. 2026, 22:38

O localitate din Croația încearcă să atragă familii tinere printr-un program prin care vinde case abandonate la prețul simbolic de 13 cenți. Solicitanții trebuie să respecte mai multe condiții, inclusiv limita de vârstă și obligația de a se stabili acolo.

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