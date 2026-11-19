O localitate din Croația încearcă să atragă familii tinere printr-un program prin care vinde case abandonate la prețul simbolic de 13 cenți. Solicitanții trebuie să respecte mai multe condiții, inclusiv limita de vârstă și obligația de a se stabili acolo.
O casă poate costa doar 13 cenți într-o localitate din Croația, unde autoritățile au lansat un program prin care încearcă să atragă familii tinere și să oprească declinul demografic. Inițiativa se desfășoară în Legrad, o mică localitate din apropierea graniței cu Ungaria, unde mai multe proprietăți abandonate au fost scoase la vânzare la un preț simbolic. Oferta vine însă cu o serie de condiții, iar viitorii proprietari trebuie să își asume inclusiv renovarea caselor și stabilirea în comunitate.
Programul a fost lansat în 2018, când autoritățile au început să vândă locuințe cu o singură kună croată, echivalentul a aproximativ 13 cenți de euro. După trecerea Croației la moneda europeană, prețul simbolic a fost păstrat prin conversia sumei în euro.
Case cu 13 cenți în Croația. Ce urmăresc autoritățile prin acest program
Legrad se confruntă de mai mulți ani cu scăderea populației, iar plecarea tinerilor și numărul redus de nașteri au determinat administrația locală să caute soluții pentru revitalizarea comunității. Prin vânzarea caselor abandonate la un preț aproape simbolic, autoritățile încearcă să încurajeze familiile tinere să se mute în localitate și să rămână acolo pe termen lung.
Locuințele scoase la vânzare nu sunt însă toate pregătite pentru a fi ocupate. Multe dintre ele au nevoie de reparații importante și de investiții consistente, astfel că suma plătită pentru achiziție reprezintă doar o mică parte din cheltuielile pe care trebuie să le suporte noii proprietari.
Inițiativa pare să fi avut rezultate. Potrivit televiziunii publice croate HRT, numărul copiilor din localitate a crescut față de cel înregistrat cu cinci ani înainte de momentul relatării, iar autoritățile au fost nevoite să extindă grădinița pentru a face față cererii.
Cine poate cumpăra o casă la prețul de 13 cenți
Programul se adresează persoanelor care vor să își întemeieze o familie și să se stabilească în Legrad. Pentru a putea cumpăra una dintre locuințe, solicitanții trebuie să aibă mai puțin de 45 de ani și să fie căsătoriți sau să se afle într-o relație de concubinaj.
O altă condiție este ca persoanele interesate să nu aibă antecedente penale. De asemenea, acestea nu trebuie să dețină deja o proprietate. Autoritățile nu au precizat însă dacă această ultimă cerință se referă exclusiv la imobilele aflate pe teritoriul Croației sau dacă îi exclude și pe cei care au o locuință în altă țară.
Cumpărătorii trebuie să își asume și renovarea proprietăților, precum și obligația de a locui în localitate. Prin aceste cerințe, administrația urmărește să se asigure că locuințele nu ajung în posesia unor persoane care le-ar păstra doar ca investiție, fără să contribuie la dezvoltarea comunității.
Programul a adus familii noi și mai mulți copii în localitate
Efectele inițiativei se văd deja în numărul familiilor care au ales să se mute în Legrad. Primarul localității, Ivan Sabolić, a declarat pentru HRT că cinci case pregătite pentru a fi locuite au fost vândute, iar trei familii s-au stabilit deja acolo.
Edilul a evidențiat și un aspect care a contribuit la creșterea numărului de copii înscriși la grădiniță: toate cele trei familii care s-au mutat au avut câte un nou membru în perioada respectivă.
„În total, au fost vândute cinci case pregătite pentru a fi locuite. Trei familii s-au mutat deja, iar ceea ce ne bucură este că toate cele trei familii au întâmpinat un nou membru în perioada mutării. Acest lucru a dus la creșterea numărului de copii de la grădiniță”, a declarat Ivan Sabolić, primarul localității Legrad, pentru HRT.
Creșterea numărului de copii a determinat autoritățile să ia în calcul extinderea infrastructurii dedicate celor mici. Astfel, administrația locală construiește o nouă grădiniță, în încercarea de a răspunde nevoilor familiilor care au ales să se stabilească în localitate.