Publicat 19 nov. 2026, 20:31 Actualizat 19 nov. 2026, 20:32 Sursă Realitatea PLUS

Decizii cruciale în China, după trilaterală. Cei trei lideri, Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin au transmis concluziile comune după întâlnirea crucială de azi de la Shenzhen.

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