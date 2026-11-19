„În ziua în care Donald Trump stă la aceeași masă cu Xi Jinping și Vladimir Putin, America vorbește cu două voci.
Sus, la vârf, strângeri de mână și imagini istorice. Jos, în detalii, presiune calculată.
Ambasadorul lui Trump pentru statele din Asia de Sud-Est a ținut astăzi un briefing despre regiune.
N-a pronunțat nici măcar odată cuvântul China, nici Rusia. Și totuși mesajul a fost limpede, cu doar câteva zile înainte Washingtonul a strâns robinetul prin care chipurile americane de inteligență artificială ajungeau la companii chinezești prin centre de date din regiune.
La mineralele critice, America își caută parteneri noi, ca nici o țară să nu mai fie la mâna, citez, unui singur furnizor străin. Iar pe Taiwan, linia rămâne neschimbată. Nici o schimbare unilaterală a status quo-ului.
Și încă un detaliu înainte să se vadă cu Xi, Trump s-a întâlnit cu liderii Indiei, Japoniei și Australiei.
A fost prima reuniune de acest fel din mandatul lui. Asta este metoda Trump.
Te așezi la masă cu rivalii abia după ce ți-ai adunat aliații și ți-ai pregătit pârghiile. Pentru noi, însă, cel mai important detaliu este altul.
Washingtonul a anunțat dinainte că la masa în trei se discută despre Iran și nu despre Ucraina.”