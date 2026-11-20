Fiona, cel mai cunoscut hipopotam din lume, și-a găsit sfârșitul în cel mai stupid mod cu putință. Ea nu a supraviețuit gestului de a înghiți o căciulă ajunsă accidental în cușca sa de la ZOO Cincinnati.
Hipopotamul Fiona devenise unul dintre cele mai faimoase animale de la Grădina Zoologică americană, imediat după nașterea sa, în 2017. A trăit doar 9 ani pentru că, recent, un vizitator și-a aruncat căciula o în aer, dar a „aterizat” chiar în țarcul animalului, potrivit Associated Press.
Fiona a înghițit-o și, inițial, nu s-a întâmplat nimic notabil și nu a prezentat simptome. Însă, câteva zile mai târziu, a început să-și piardă pofta de mâncare.
Și cum o intervenție chirurgicală era prea riscantă pentru hipopotami adulți, precum Fiona, în vârstă de nouă ani și cu o greutate de aproximativ 1.113 kg, medicii veterinari au încercat o metodă alternativă pentru a face ca acea căciulă să treacă prin tractul ei digestiv.
I-au dat mai multă hrană, în speranța că, poate, căciula va trece prin sistemul ei digestiv. Dar toate eforturile de a-i scoate obiectul străin au eșuat, potrivit The Guardian.
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Pe când era pui, Fiona devenise deja celebră la nivel mondial
Fiona s-a născut prematur și nu se putea ține pe picioare, în anul 2017, devenind rapid o adevărată vedetă la nivel mondial.
Ea a venit pe lume cu șase săptămâni înainte de termen, cântărind doar 13,2 kg – o greutate sub cel mai mic prag înregistrat vreodată la naștere pentru specia sa, la acea vreme.
Și, pentru că era prea slăbită pentru a suge lapte, îngrijitorii de la Grădina Zoologică din Cincinnati au muls-o manual pe mama sa, pentru a-i putea hrăni puiul