Publicat 20 nov. 2026, 08:53 Actualizat 20 nov. 2026, 09:25

Fiona, cel mai cunoscut hipopotam din lume, și-a găsit sfârșitul în cel mai stupid mod cu putință. Ea nu a supraviețuit gestului de a înghiți o căciulă ajunsă accidental în cușca sa de la ZOO Cincinnati.

Distribuie articolul