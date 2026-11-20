O companie din Rusia a găsit o modalitate neobișnuită de a marca lansarea jocului GTA 6, unul dintre cele mai așteptate titluri din industria gamingului. Conducerea fabricii Benza le-a oferit angajaților posibilitatea de a beneficia de o zi liberă pentru a explora universul virtual din Vice City. Există însă și o regulă importantă pe care muncitorii nu trebuie să o uite, chiar dacă intră în atmosfera jocului.
Angajații unei fabrici din Rusia au primit o veste neașteptată: pot lăsa munca deoparte pentru o zi și se pot bucura de GTA 6. Decizia a fost luată de reprezentanții companiei Benza, din orașul Penza, care au dorit să marcheze într-un mod inedit lansarea noului joc din seria Grand Theft Auto.
După o așteptare de 13 ani de la apariția precedentului titlu, interesul pentru noua producție este uriaș. Conducerea fabricii a considerat că angajații pasionați de jocuri video merită o pauză pentru a descoperi noua aventură digitală.
Angajații pot opri utilajele și pot porni consolele pentru GTA 6
Reprezentanții companiei Benza au explicat că hotărârea are legătură cu importanța odihnei și a recuperării energiei de către personalul care lucrează în fabrică.
„Fabricăm echipamente de realimentare, dezvoltăm stații moderne de încărcare și înțelegem importanța reaprovizionării rezervelor de energie la timp. Acest lucru se aplică nu numai echipamentelor tehnice, ci și persoanelor care le produc”, au transmis reprezentanții companiei într-un comunicat.
Oferta este valabilă pentru toți angajații interesați, indiferent de funcția ocupată sau de sex. Aceștia au fost invitați să își lase temporar responsabilitățile profesionale, să oprească utilajele și să se bucure de lumea virtuală din GTA 6.
Destinația virtuală este Vice City, orașul fictiv în care se desfășoară acțiunea noului joc.
Avertismentul transmis de conducerea fabricii: „Doar în universul GTA”
Deși inițiativa companiei le oferă angajaților ocazia de a se relaxa și de a petrece timpul în fața consolelor, conducerea a ținut să transmită și un mesaj amuzant, dar cu o semnificație importantă.
Reprezentanții Benza le-au urat muncitorilor odihnă plăcută și le-au reamintit că regulile din joc nu trebuie confundate cu cele din viața reală.
Mai exact, furtul de mașini și încălcarea regulilor de circulație sunt acceptabile doar în universul Grand Theft Auto, nu și în afara acestuia.
Mesajul face trimitere la specificul seriei GTA, cunoscută pentru misiunile sale în care jucătorii pot conduce vehicule, pot explora orașe și pot participa la tot felul de acțiuni fictive.
Fabrica Benza este situată în orașul Penza, la aproximativ 640 de kilometri sud-est de Moscova, și produce echipamente pentru distribuirea combustibilului.
GTA 6, unul dintre cele mai așteptate jocuri video din lume
Lansarea GTA 6 reprezintă un eveniment major pentru industria jocurilor video. Noul titlu vine după o pauză de 13 ani de la apariția predecesorului său și continuă una dintre cele mai cunoscute francize de gaming, începută în 1997.
Seria Grand Theft Auto a vândut sute de milioane de exemplare la nivel mondial, iar interesul pentru noua producție a fost uriaș încă dinaintea lansării.
Potrivit datelor prezentate de compania de analiză Sensor Tower, jocul ar fi generat venituri estimate la 1,65 miliarde de dolari în perioada premergătoare lansării, iar vânzările ar fi ajuns la aproximativ 17,07 milioane de unități.
Din totalul estimat, aproximativ 75% dintre exemplare ar fi fost destinate consolelor PlayStation, în timp ce 25% ar fi revenit versiunii pentru Xbox.
Entuziasmul din jurul noului joc explică și decizia neobișnuită a fabricii din Rusia. În timp ce milioane de jucători așteaptă să exploreze Vice City, angajații companiei Benza au primit chiar și sprijinul conducerii pentru a-și transforma pasiunea pentru gaming într-o zi de relaxare.