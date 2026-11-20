Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 nov. 2026, 12:11

O companie din Rusia a găsit o modalitate neobișnuită de a marca lansarea jocului GTA 6, unul dintre cele mai așteptate titluri din industria gamingului. Conducerea fabricii Benza le-a oferit angajaților posibilitatea de a beneficia de o zi liberă pentru a explora universul virtual din Vice City. Există însă și o regulă importantă pe care muncitorii nu trebuie să o uite, chiar dacă intră în atmosfera jocului.

Distribuie articolul