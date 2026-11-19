Lansarea Grand Theft Auto VI (GTA VI) a devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei jocurilor video. După 13 ani de așteptare, noul titlu al companiei Rockstar Games a primit recenzii excepționale din partea criticilor și a ajuns, încă din primele ore de la publicarea evaluărilor, la un scor de 99 din 100 pe Metacritic. Performanța îl plasează la egalitate cu un joc care deținea acest record din 1998.
Este vorba despre The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lansat pentru consola Nintendo 64. Jocul a rămas timp de aproape trei decenii singurul titlu cu un scor de 99 pe platforma Metacritic. Acum, GTA VI a ajuns la aceeași performanță, potrivit datelor publicate după apariția primelor recenzii.
Scorul de 99 obținut de GTA VI se bazează pe evaluările publicațiilor și criticilor de specialitate. Într-un bilanț publicat pe 18 noiembrie, jocul avea 146 de recenzii luate în calcul pe Metacritic, iar platforma îl încadra la categoria „Universal Acclaim”, adică apreciere unanimă.
Scorul nu reprezintă o evaluare definitivă și poate varia pe măsură ce sunt adăugate noi recenzii. Totuși, rezultatul inițial îl plasează în fruntea clasamentului istoric al platformei, alături de Ocarina of Time, care a păstrat nota de 99 încă de la lansarea din 1998.
Criticii au remarcat în special amploarea lumii virtuale, nivelul de detaliu, grafica și felul în care sunt construite personajele. Publicații precum IGN au acordat jocului nota maximă, 10 din 10, iar The Guardian și Eurogamer au publicat recenzii de cinci stele.
Lucia și Jason, personajele principale din noul GTA
Acțiunea din GTA VI se desfășoară în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida, iar povestea revine în Vice City, versiunea imaginară a orașului Miami.
Jucătorii îi vor urmări pe Lucia Caminos și Jason Duval, doi parteneri implicați în activități infracționale și într-o relație sentimentală. Este pentru prima dată când seria GTA are o femeie în rolul principal, un element remarcat și de criticii care au analizat jocul.
Lumea virtuală include cluburi de noapte, magazine de arme, activități subacvatice și numeroase alte zone care pot fi explorate. Recenziile au evidențiat atât dimensiunea hărții, cât și atenția acordată detaliilor și interacțiunilor dintre personaje.
Lansarea GTA VI a atras atenția întregii lumi
Interesul pentru noul joc s-a văzut și în modul în care a fost organizată lansarea. GTA VI a devenit disponibil treptat, în funcție de fusul orar, începând cu Noua Zeelandă. În mai multe orașe au fost organizate evenimente dedicate, iar jucătorii au urmărit momentul lansării prin transmisiuni și întâlniri tematice.
Reuters relatează că unii angajatori au oferit angajaților zile libere pentru a putea juca noul titlu. Lansarea a avut ecouri inclusiv în Miami, orașul care a inspirat decorul Vice City: echipa locală de baschet Miami Heat a organizat un meci cu elemente vizuale inspirate de joc, în culorile neon roz și albastru.
Potrivit unei estimări realizate de firma de analiză Sensor Tower și citate de Reuters, peste 17 milioane de copii ar fi fost vândute până la momentul publicării articolului, generând încasări de peste 1,65 miliarde de dolari. Cifra este o estimare a companiei de analiză, nu un bilanț oficial comunicat de Rockstar Games.
GTA VI vine după o așteptare de 13 ani de la precedentul joc principal al seriei, GTA V, lansat în 2013. Cu un scor de 99 pe Metacritic și un interes uriaș încă din primele ore, noul titlu Rockstar a intrat deja în istoria jocurilor video, egalând unul dintre cele mai longevive recorduri ale industriei.