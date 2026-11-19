Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 19 nov. 2026, 11:17

Lansarea Grand Theft Auto VI (GTA VI) a devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei jocurilor video. După 13 ani de așteptare, noul titlu al companiei Rockstar Games a primit recenzii excepționale din partea criticilor și a ajuns, încă din primele ore de la publicarea evaluărilor, la un scor de 99 din 100 pe Metacritic. Performanța îl plasează la egalitate cu un joc care deținea acest record din 1998.

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