Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 nov. 2026, 23:45

Renunțarea la carne nu înseamnă automat și pierderea kilogramelor în Postul Crăciunului. Mulți români ajung să consume mai multă pâine, covrigi și produse de patiserie, iar nutriționiștii recomandă înlocuirea proteinelor animale cu alternative vegetale.

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