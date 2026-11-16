Mariela Petrescu, prima actriță care a apărut dezbrăcată într-un film. A plecat în SUA la 31 de ani

Publicat 16 nov. 2026, 20:54 Actualizat 16 nov. 2026, 21:02

Mariela Petrescu a rămas în memoria cinematografiei românești datorită unei scene considerate șocante pentru anii ’60. În filmul „Balul de sâmbătă seara”, regizat de Geo Saizescu, actrița a apărut complet dezbrăcată, într-o secvență filmată în apele râului Cerna. Momentul este adesea prezentat drept prima apariție feminină de nuditate integrală dintr-un film românesc.

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