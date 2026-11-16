Mariela Petrescu, prima actriță care a apărut dezbrăcată într-un film. A plecat în SUA la 31 de ani

Mariela Petrescu a rămas în memoria cinematografiei românești datorită unei scene considerate șocante pentru anii ’60. În filmul „Balul de sâmbătă seara”, regizat de Geo Saizescu, actrița a apărut complet dezbrăcată, într-o secvență filmată în apele râului Cerna. Momentul este adesea prezentat drept prima apariție feminină de nuditate integrală dintr-un film românesc.
Avea doar 25 de ani când a interpretat rolul Ralucăi, o tânără cântăreață amatoare din Craiova, iubita personajului jucat de Sebastian Papaiani. Scena a atras atenția publicului, dar a intrat și în conflict cu normele morale impuse de regimul comunist. Potrivit relatărilor apărute ulterior în presa românească, secvențele considerate prea îndrăznețe au fost eliminate din film după ce producția ajunsese deja în cinematografe.
Născută la 8 martie 1943, în județul Mehedinți, actrița a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București în 1964, la clasa profesorului Jules Cazaban. A jucat și pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, iar ulterior a ajuns la Teatrul Bulandra.
Primele apariții pe ecran au venit încă din anii studenției. Filmografia sa cuprinde producții precum „A fost prietenul meu”, „Dragoste la zero grade” și „Balul de sâmbătă seara”. În pelicula lui Geo Saizescu, Mariela Petrescu a jucat alături de Sebastian Papaiani, Anna Széles și Octavian Cotescu.
A jucat în „Haiducii lui Șaptecai” și „Păcală”
În 1971, Mariela Petrescu a apărut în „Haiducii lui Șaptecai”, unde a interpretat-o pe Sevastița. În același an a jucat în „Idolul și Ion Anapoda”, iar în 1972 a făcut parte din distribuția comediei „Astă seară dansăm în familie”, regizată tot de Geo Saizescu.
Un alt rol cunoscut a fost cel din „Păcală”, filmul lansat în 1974, în care a interpretat-o pe Păcălița. A împărțit ecranul cu Sebastian Papaiani, Ion Besoiu și alți actori importanți ai cinematografiei românești.
Tot în 1974 apare în filmografia sa pelicula „Tăticul”. Avea o carieră construită în jurul unor producții populare și colaborări cu regizori și actori cunoscuți, însă avea să renunțe curând la viața artistică din România.
A plecat în Statele Unite și s-a retras din actorie
La 31 de ani, Mariela Petrescu a plecat în Statele Unite ale Americii. A lăsat în urmă cariera cinematografică și a ales să trăiască departe de scena publică din România.
Potrivit relatărilor biografice publicate în presa românească, după divorțul de Dan Necșulea, s-a recăsătorit în America cu Andrew Livolsi. Numele său a devenit Mariella Livolsi, iar aparițiile sale publice au dispărut aproape complet.
Despre viața pe care a dus-o peste ocean s-au cunoscut puține informații. Actrița a murit la Philadelphia, pe 11 noiembrie 2015, la vârsta de 72 de ani.
Deși cariera sa cinematografică a fost relativ scurtă, Mariela Petrescu a rămas legată de una dintre cele mai discutate secvențe din filmul românesc al anilor ’60. Pentru mulți spectatori, imaginea ei din „Balul de sâmbătă seara” și rolul Păcăliței din „Păcală” sunt reperele unei cariere întrerupte mult prea devreme.