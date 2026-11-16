Când este bine să te spovedești în Postul Crăciunului 2026. Care sunt cele mai potrivite zile pentru mărturisirea păcatelor

Publicat 16 nov. 2026, 13:33 Actualizat 16 nov. 2026, 13:34

Postul Crăciunului nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente, ci și o perioadă de pregătire sufletească pentru una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, Nașterea Domnului. În aceste 40 de zile, credincioșii sunt îndemnați să acorde mai mult timp rugăciunii, iertării și apropierii de Dumnezeu. Unul dintre cele mai importante momente ale acestei perioade este spovedania, prin care oamenii își recunosc greșelile și caută îndrumare duhovnicească. Iată când este recomandat să mergi la preot, ce trebuie să mărturisești și de la ce vârstă pot participa copiii la această Taină.

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