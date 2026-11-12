Vineri 13 noiembrie 2026, ziua de care mulți oameni se feresc! De unde vine superstiția și ce lucruri evită românii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 nov. 2026, 00:21

Vineri, 13 noiembrie 2026, este o dată pe care mulți oameni o privesc cu teamă, din cauza unei superstiții răspândite în numeroase țări. Asociată cu ghinionul, evenimentele neplăcute și deciziile care ar trebui amânate, ziua de vineri 13 a devenit, de-a lungul timpului, un simbol al nenorocului. Chiar dacă nu există dovezi științifice care să confirme că această zi ar aduce probleme, credința continuă să fie respectată de mulți oameni.

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