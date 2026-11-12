Vineri 13 noiembrie 2026, ziua de care mulți oameni se feresc! De unde vine superstiția și ce lucruri evită românii

Vineri, 13 noiembrie 2026, este o dată pe care mulți oameni o privesc cu teamă, din cauza unei superstiții răspândite în numeroase țări. Asociată cu ghinionul, evenimentele neplăcute și deciziile care ar trebui amânate, ziua de vineri 13 a devenit, de-a lungul timpului, un simbol al nenorocului. Chiar dacă nu există dovezi științifice care să confirme că această zi ar aduce probleme, credința continuă să fie respectată de mulți oameni.
Teama de această dată are chiar și o denumire: paraskevidekatriafobie. Superstiția s-a transmis din generație în generație, iar în jurul ei s-au format numeroase obiceiuri și interdicții.
De ce este considerată ziua de vineri 13 una cu ghinion
Originea exactă a superstiției nu este pe deplin cunoscută. Credința s-a format treptat, prin asocierea a două elemente considerate nefaste în anumite tradiții: numărul 13 și ziua de vineri.
Numărul 12 este privit în multe culturi drept un simbol al ordinii, al echilibrului și al completitudinii. Există 12 luni într-un an, 12 semne zodiacale și 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. În acest context simbolic, cifra 13 a ajuns să fie percepută drept o abatere de la o structură considerată perfectă.
La rândul ei, ziua de vineri are o semnificație aparte în tradiția creștină, fiind asociată cu răstignirea lui Iisus Hristos. Prin suprapunerea celor două simboluri, data de vineri 13 a ajuns să fie legată de ideea de ghinion și de întâmplări nedorite.
Potrivit informațiilor prezentate de Smithsonian Institution, superstiția este răspândită la nivel internațional, deși nu există dovezi care să demonstreze că această zi ar fi diferită de oricare alta în privința evenimentelor nefericite.
Ce superstiții respectă oamenii de vineri 13 noiembrie 2026
Pentru cei care cred în semnificația acestei date, vineri 13 este o zi în care anumite activități ar trebui evitate. Unii preferă să nu își asume riscuri, să amâne planurile importante sau să fie mai atenți la deciziile pe care le iau.
Printre cele mai cunoscute superstiții asociate acestei zile se numără:
- Evitarea călătoriilor importante - unele persoane preferă să nu plece la drum lung sau să amâne deplasările considerate esențiale.
- Amânarea deciziilor majore - semnarea unor contracte, investițiile sau schimbările importante sunt, în unele cazuri, lăsate pentru o altă zi.
- Evitarea spargerii oglinzilor - potrivit unei superstiții populare, o oglindă spartă ar putea aduce șapte ani de ghinion.
- Ocolirea scărilor - trecerea pe sub o scară este considerată de multă vreme un gest care atrage nenorocul.
- Evitarea organizării evenimentelor importante - unii oameni aleg să nu programeze nunți, petreceri sau alte momente speciale într-o zi de vineri 13.
Aceste obiceiuri țin de tradiții și credințe populare, fără să existe confirmări științifice privind efectele lor.
Ce alte zile sunt considerate aducătoare de ghinion
Vineri 13 nu este singura dată asociată cu nenorocul. În diferite culturi există și alte zile sau perioade considerate nefavorabile, iar semnificația lor diferă în funcție de tradițiile locale.
Printre datele despre care circulă astfel de credințe se numără:
- Marți 13 - considerată în unele țări o zi cu ghinion, în special în cultura spaniolă și în anumite regiuni mediteraneene.
- Marți 17 - o dată privită cu teamă în Italia, unde numărul 17 are conotații nefaste.
- Vineri 17 - o altă combinație asociată cu ghinionul în unele tradiții.
- Ziua de 9 a fiecărei luni - în anumite credințe populare, această dată este privită ca una nefavorabilă.
- Prima zi de marți din lună - considerată de unele persoane o zi în care ar trebui evitate anumite planuri.
- Anii bisecți - în jurul lor s-au format de-a lungul timpului diverse superstiții, fiind considerați de unii drept perioade mai puțin norocoase.
Chiar dacă vineri 13 noiembrie 2026 este privită cu precauție de cei superstițioși, specialiștii nu au identificat dovezi care să arate că această dată ar provoca mai multe evenimente nefericite decât oricare alta. În cele din urmă, semnificația zilei rămâne una construită în jurul tradițiilor și al credințelor transmise de-a lungul generațiilor.