Zi magică! Portalul 11.11 se deschide pe 11 noiembrie 2026. Cinci ritualuri simple pentru noroc și abundență

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 nov. 2026, 19:16

Data de 11 noiembrie 2026 are o semnificație aparte pentru cei pasionați de numerologie și practici spirituale. Cunoscută sub numele de „Portalul 11.11”, această zi este asociată, în interpretările moderne, cu transformarea, energia noilor începuturi și atragerea oportunităților. Cei care cred în puterea manifestării consideră că este un moment potrivit pentru a-și clarifica dorințele și pentru a-și stabili obiective legate de iubire, bani, carieră și echilibru interior.

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