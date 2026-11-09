Antilia, casa de 2 miliarde de dolari: 27 de etaje, 168 de mașini și o cameră în care ninge la comandă

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 9 nov. 2026, 17:44

O locuință cu 27 de etaje, trei heliporturi, garaj pentru 168 de mașini și o încăpere în care poate fi produsă zăpadă artificială. Nu este un hotel de lux și nici un centru comercial, ci reședința miliardarului indian Mukesh Ambani, din Mumbai. Clădirea se numește Antilia și este considerată una dintre cele mai scumpe case private din lume, valoarea sa fiind estimată la aproximativ două miliarde de dolari.

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