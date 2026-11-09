Antilia, casa de 2 miliarde de dolari: 27 de etaje, 168 de mașini și o cameră în care ninge la comandă

O locuință cu 27 de etaje, trei heliporturi, garaj pentru 168 de mașini și o încăpere în care poate fi produsă zăpadă artificială. Nu este un hotel de lux și nici un centru comercial, ci reședința miliardarului indian Mukesh Ambani, din Mumbai. Clădirea se numește Antilia și este considerată una dintre cele mai scumpe case private din lume, valoarea sa fiind estimată la aproximativ două miliarde de dolari.
Antilia se află pe Altamount Road, una dintre cele mai exclusiviste artere din sudul orașului Mumbai. Construcția a început în 2006 și a fost finalizată în 2010. Clădirea are aproximativ 173 de metri înălțime și o suprafață totală de circa 37.000 de metri pătrați.
Deși are 27 de etaje, înălțimea nivelurilor este mult mai mare decât cea a unui bloc obișnuit. Din acest motiv, clădirea ajunge la înălțimea unui turn de birouri cu aproximativ 60 de etaje. Antilia a fost proiectată de firma americană Perkins & Will, iar arhitectura sa combină elemente moderne cu motive inspirate de floarea de lotus și de soare.
Camera în care ninge la comandă
Una dintre cele mai neobișnuite facilități ale reședinței este camera de zăpadă. Într-un oraș precum Mumbai, unde temperaturile sunt ridicate în cea mai mare parte a anului, încăperea le oferă proprietarilor posibilitatea de a se răcori într-un decor de iarnă.
Pereții camerei sunt dotați cu un sistem care produce fulgi de zăpadă artificială. Astfel, membrii familiei se pot bucura de o atmosferă asemănătoare celei dintr-o stațiune montană, fără să părăsească locuința.
168 de mașini și trei heliporturi
Garajul ocupă șase niveluri ale clădirii și are o capacitate de 168 de automobile. Proprietatea dispune inclusiv de un service auto, astfel încât întreținerea mașinilor să poată fi realizată în interiorul complexului.
Pentru deplasările cu elicopterul, Antilia are trei heliporturi. Printre celelalte facilități se numără o sală de cinema privată, piscine, un centru spa și de fitness, săli pentru yoga și dans, grădini suspendate, un templu și spații pentru evenimente.
Clădirea este concepută astfel încât să ofere familiei Ambani atât spații de locuit, cât și zone de relaxare și divertisment. Cele șase niveluri superioare sunt rezervate în principal locuinței private a familiei.
Peste 600 de angajați se ocupă de întreținerea clădirii
O proprietate de asemenea dimensiuni necesită personal numeros pentru funcționarea zilnică. Potrivit Guinness World Records, Antilia poate găzdui aproximativ 600 de angajați, care asigură servicii de securitate, mentenanță, curățenie și ospitalitate.
Cine este familia Ambani, proprietara reședinței
Antilia îi aparține lui Mukesh Ambani, președintele grupului Reliance Industries și unul dintre cei mai bogați oameni din India, cu afaceri în domenii precum energia, telecomunicațiile, comerțul și serviciile financiare. Averea sa l-a plasat în mod constant printre cei mai bogați oameni ai lumii.
Familia Ambani este cunoscută nu doar pentru averea impresionantă, ci și pentru evenimentele extravagante pe care le organizează. Nunta lui Anant Ambani cu Radhika Merchant, în 2024, a atras atenția presei internaționale prin amploare, invitații celebri și cheltuielile uriașe. Antilia reflectă același stil de viață opulent, fiind concepută ca o reședință privată care reunește facilități întâlnite în mod obișnuit în hotelurile de lux.