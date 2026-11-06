Cadoul inedit primit de Oana Lis de Black Friday. Internauții au izbucnit în hohote de râs

Publicat 6 nov. 2026, 21:27 Actualizat 6 nov. 2026, 21:30

Oana Lis a găsit o modalitate inedită de a marca Black Friday și a publicat o fotografie cu soțul ei, Viorel Lis, legat cu o fundă roșie la picioare. Gluma a declanșat un val de comentarii amuzante din partea internauților.

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