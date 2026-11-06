Cadoul inedit primit de Oana Lis de Black Friday. Internauții au izbucnit în hohote de râs
Cadoul inedit primit de Oana Lis de Black Friday. Foto: Facebook/Oana Lis
Oana Lis a găsit o modalitate inedită de a marca Black Friday și a publicat o fotografie cu soțul ei, Viorel Lis, legat cu o fundă roșie la picioare. Gluma a declanșat un val de comentarii amuzante din partea internauților.
Oana Lis a reușit din nou să-și surprindă urmăritorii de pe rețelele sociale, de această dată cu o glumă de Black Friday în care personajul principal este chiar soțul său, fostul primar general al Capitalei, Viorel Lis. Vedeta a publicat o fotografie în care Viorel Lis apare cu o fundă roșie legată în jurul picioarelor, sugerând că ar fi primit un cadou cu totul special. Imaginea a fost însoțită de un mesaj ironic, iar comentariile nu au întârziat să apară.
Viorel Lis, „cadoul” Oanei de Black Friday. Mesajul care i-a amuzat pe urmăritori
Fotografia postată de Oana Lis a atras imediat atenția comunității sale online. Soția fostului edil a ales să facă haz de moment și a prezentat imaginea drept surpriza primită cu ocazia reducerilor de Black Friday.
„Cadoul meu de Black Friday! Măcar am primit ceva.”, a scris aceasta în dreptul fotografiei.
Internauții au intrat rapid în jocul glumei și au reacționat cu mesaje în care au continuat poanta Oanei. Unii au apreciat simțul umorului celor doi, în timp ce alții au venit cu replici care au stârnit și mai mult amuzamentul.
„Bravo #Oana și felicitări domnului Lis. Drept dovada ca simtul umorului nu moare, la nici o varsta. :))”
Un alt comentariu a imaginat un dialog ironic între cei doi soți:
„Zici ca e pe patul de moarte si te intreaba:
Oana, iubita mea, acum ca mor spune mi drept, m ai inselat vreodata?
Eu ti as spune, Viorele, dar daca nu mori?”
Printre reacțiile urmăritorilor s-au numărat și alte remarci savuroase:
„Să nu mai stea cu mâinile așa ca poate se obișnuiește”
„Mor cu voi”
„Cele mai frumoase persoane,sunt cele cu simtul umorului dezvoltat!!! Esti bestiala, Oana”
„L ai luat la reducere ??? Cât mai costă ?”
Oana Lis a făcut o altă glumă despre Viorel cu doar o zi înainte
Noua fotografie vine la numai o zi după ce Oana Lis și-a amuzat urmăritorii cu o altă postare în care personajul principal a fost tot soțul ei. De această dată, gluma a pornit de la temperaturile scăzute din București.
Soția fostului primar general a publicat o imagine în care Viorel Lis apare acoperit în întregime de o plapumă, iar descrierea a completat comparația ironică.
„E frig azi, Viorel s-a ascuns în sarcofag”, a scris Oana Lis pe Facebook.
Fotografia a atras numeroase reacții din partea celor care îi urmăresc pe cei doi, iar umorul negru al Oanei a fost din nou în centrul atenției.
Oana și Viorel Lis, împreună de aproape 25 de ani
Oana Lis și Viorel Lis formează un cuplu de aproximativ 25 de ani. Cei doi locuiesc într-un apartament cu trei camere din București, iar fostul edil a vorbit în repetate rânduri despre condițiile modeste în care trăiește.
În urmă cu câțiva ani, Viorel Lis povestea că perioada în care s-a aflat la conducerea Primăriei Capitalei nu i-a adus averea pe care unii și-ar fi imaginat-o. Fostul primar a explicat inclusiv de ce locuința sa nu reflectă o presupusă îmbogățire din timpul mandatului.
„Când am plecat din primărie, a fost o categorie de oameni care nu mă mai băgau în seamă. Unii, din invidie, mai ales rudele, nu mai vorbesc cu mine. Vezi, Doamne, ce am făcut eu, ce am ajuns. Dacă mă îmbogățeam, nu stăteam în cămăruța asta”, declara Viorel Lis.
Facturile la energie, o grijă pentru familia Lis în sezonul rece
În spatele glumelor despre frig se află și problemele cu care familia Lis se confruntă odată cu scăderea temperaturilor. În București, numeroase blocuri se confruntă cu dificultăți cu furnizarea agentului termic, fie din cauza întreruperilor, fie din cauza încălzirii insuficiente.
Pentru Oana Lis, costurile încălzirii locuinței reprezintă o preocupare suplimentară. Aceasta s-a arătat nemulțumită de ultima factură la energia electrică, în valoare de aproximativ 330 de lei, mai ales că, după cum a explicat, nu folosise nici aerul condiționat, nici caloriferul electric.
Oana a precizat că ar putea fi nevoită să apeleze la surse suplimentare de încălzire dacă vremea se răcește și mai mult, deoarece nu vrea ca soțul ei să stea în frig.
„Ce nervi am, a venit factura de lumina vreo 330 de lei, în condițiile în care nu am dat drumul la aer condiționat și nici nu am băgat caloriferul electric. Încă. Că nu pot să-l țin pe Vio în frig, că îi face rău. Păi nici n-am plătit-o p-asta și mă întreb oare cât va veni următoarea”, a scris Oana Lis pe Facebook, miercuri seară, 4 noiembrie.
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