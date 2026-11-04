Ciorbă rădăuțeană ca la mama acasă. Rețeta tradițională din inima Bucovinei, perfectă pentru zilele reci de toamnă

În zilele răcoroase de toamnă, o ciorbă fierbinte și consistentă este alegerea ideală pentru masa de prânz. Printre preparatele preferate de români se numără ciorba rădăuțeană, o rețetă tradițională din Bucovina, apreciată pentru gustul bogat, textura cremoasă și aroma intensă de usturoi. Deși seamănă la aspect cu celebra ciorbă de burtă, ciorba rădăuțeană are un ingredient principal diferit: carnea de pui. Combinația dintre carne, legume, smântână, gălbenușuri și usturoi oferă preparatului un gust aparte, iar modul de preparare este mai simplu decât ar putea părea la prima vedere.
Ce ingrediente sunt necesare pentru ciorba rădăuțeană
Pentru aproximativ șase porții de ciorbă rădăuțeană, ai nevoie de ingrediente accesibile, pe care le găsești în majoritatea magazinelor.
Lista de ingrediente include:
600-700 g carne de pui, de preferat piept și pulpe;
2 morcovi;
1 ceapă;
1 rădăcină de pătrunjel;
o bucată mică de țelină;
1 ardei gras sau kapia;
2,5-3 litri de apă;
300 ml smântână cu minimum 20% grăsime;
3-4 gălbenușuri;
4-5 căței de usturoi;
2-3 linguri de oțet;
1 foaie de dafin;
câteva boabe de piper;
sare, după gust;
pătrunjel verde pentru servire.
Pentru o supă mai aromată, este recomandată folosirea cărnii de pui cu os, deoarece aceasta oferă un gust mai intens. Cei care preferă o variantă mai puțin grasă pot opta pentru piept de pui.
Cum se prepară ciorba rădăuțeană pas cu pas
Primul pas este pregătirea cărnii și a legumelor. Carnea de pui se spală, iar legumele se curăță și se taie în bucăți mari.
Carnea se pune într-o oală încăpătoare, împreună cu apa rece, și se lasă la fiert la foc mediu. Pe măsură ce începe să fiarbă, spuma formată la suprafață trebuie îndepărtată cu o spumieră, pentru ca zeama să rămână limpede.
Ulterior, se adaugă ceapa, morcovii, țelina, rădăcina de pătrunjel și ardeiul. Se pun foaia de dafin, boabele de piper și puțină sare. Ingredientele se lasă la fiert aproximativ 40-60 de minute, până când carnea devine fragedă.
După fierbere, carnea se scoate din oală, se lasă să se răcească puțin, apoi se dezosează și se taie în fâșii subțiri. Morcovul poate fi păstrat și tăiat în rondele sau cubulețe, în timp ce celelalte legume pot fi îndepărtate.
Carnea și morcovul se pun din nou în supă, iar zeama poate fi strecurată pentru o consistență mai fină.
Secretul unei ciorbe rădăuțene cremoase
Unul dintre cele mai importante momente ale rețetei este pregătirea amestecului de smântână și gălbenușuri. Acesta oferă ciorbei textura cremoasă și gustul specific.
Într-un bol, se amestecă smântâna cu gălbenușurile până când se obține o compoziție omogenă. Pentru a evita brânzirea, peste acest amestec se adaugă treptat câteva polonice de supă fierbinte, amestecând continuu.
După ce compoziția a ajuns la o temperatură apropiată de cea a supei, se toarnă încet în oală, în fir subțire, în timp ce se amestecă permanent.
La final, se adaugă usturoiul pisat și oțetul, în funcție de preferințe. Ciorba se potrivește de sare și piper, iar deasupra se presară pătrunjel verde tocat.
Trucuri pentru o ciorbă rădăuțeană gustoasă
Pentru ca preparatul să aibă textura și aroma dorite, există câteva trucuri importante pe care este bine să le respecți.
În primul rând, folosește smântână cu minimum 20% grăsime. Aceasta oferă o consistență mai cremoasă și reduce riscul ca preparatul să se brânzească.
De asemenea, nu turna niciodată smântâna direct în supa fierbinte. Temperarea amestecului cu câteva polonice de zeamă este esențială pentru obținerea unui rezultat reușit.
Un alt detaliu important este temperatura. După adăugarea amestecului de smântână și gălbenușuri, ciorba nu trebuie lăsată să clocotească. Este suficient să fie menținută la foc foarte mic sau să fie oprit focul.
Oțetul se adaugă treptat, după gust, iar usturoiul trebuie să fie proaspăt pentru a oferi aroma caracteristică.
Cum se servește și cât timp se păstrează ciorba rădăuțeană
Ciorba rădăuțeană se servește fierbinte, în farfurii adânci, cu pătrunjel verde presărat deasupra. Ardeiul iute este unul dintre cele mai potrivite adaosuri, iar cei care preferă preparatele mai acre pot pune puțin oțet suplimentar direct în farfurie.
Preparatul poate fi păstrat și pentru zilele următoare. După răcire, ciorba se pune într-un recipient închis și se depozitează în frigider, unde poate fi consumată în aproximativ 2-3 zile.
La reîncălzire, este recomandat să folosești focul mic și să eviți fierberea puternică, pentru a păstra textura cremoasă.