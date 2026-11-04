Ciorbă rădăuțeană ca la mama acasă. Rețeta tradițională din inima Bucovinei, perfectă pentru zilele reci de toamnă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 nov. 2026, 13:29

În zilele răcoroase de toamnă, o ciorbă fierbinte și consistentă este alegerea ideală pentru masa de prânz. Printre preparatele preferate de români se numără ciorba rădăuțeană, o rețetă tradițională din Bucovina, apreciată pentru gustul bogat, textura cremoasă și aroma intensă de usturoi. Deși seamănă la aspect cu celebra ciorbă de burtă, ciorba rădăuțeană are un ingredient principal diferit: carnea de pui. Combinația dintre carne, legume, smântână, gălbenușuri și usturoi oferă preparatului un gust aparte, iar modul de preparare este mai simplu decât ar putea părea la prima vedere.

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