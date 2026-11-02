Vacanță în Maldive: cât costă și cum o faci mai ieftin
FOTO: Baros Maldives / Facebook
O vacanță în Maldive este asociată, de obicei, cu resorturi luxoase și vile construite deasupra apei. Destinația poate fi însă accesibilă și celor care nu vor să cheltuiască o avere. Diferența o fac insula aleasă, tipul de cazare, perioada călătoriei și transportul dintre aeroport și locul în care te vei caza.
Dacă te întrebi cât costă o vacanță în Maldive, răspunsul depinde în primul rând de stilul de călătorie. Un sejur într-un resort privat poate ajunge la câteva mii de euro de persoană. În schimb, o vacanță pe o insulă locuită de localnici poate avea un buget mult mai prietenos. Iată ce cheltuieli trebuie să iei în calcul și cum poți economisi fără să renunți la plajele cu nisip alb și la apa turcoaz.
Costul zborului
Pentru turiștii care pleacă din România, primul cost important este biletul de avion. Din București nu există zboruri directe regulate către Maldivelor, astfel că itinerariul include una sau mai multe escale. Companiile aeriene și rutele disponibile se pot schimba în funcție de sezon.
În perioadele cu cerere ridicată, precum sărbătorile de iarnă, tarifele sunt mai mari. În afara vârfului de sezon, poți găsi oferte mai bune, mai ales dacă rezervi din timp și ai flexibilitate în privința datelor.
Diferența de preț o mai fac și costurile suplimentare: bagajul de cală, mesele, eventualele nopți de cazare în orașul de tranzit și transportul până la aeroport.
Resorturile pe insule
Imaginea clasică a unei vacanțe în Maldive este cea a unui resort amplasat pe o insulă privată. Aici găsești vile pe plajă sau deasupra apei, restaurante, piscine, centre spa și activități organizate pentru turiști.
Confortul vine însă cu un preț. Cazarea într-un resort poate costa de la câteva sute de euro pe noapte până la câteva mii, în funcție de categorie, sezon și tipul vilei. În plus, mesele, băuturile, excursiile și transferurile pot ridica semnificativ nota finală.
Un resort cu all-inclusive poate părea mai scump la rezervare, dar poate fi mai ușor de bugetat decât unul în care fiecare masă și băutură se plătește separat. De asemenea, transferul de la aeroport poate reprezenta o cheltuială importantă.
O altă metodă de economisire este să alegi o cameră pe plajă în locul unei vile deasupra apei. Ai în continuare acces la peisajul specific arhipelagului, dar poți plăti considerabil mai puțin.
Insulele locale mai ieftine
O alternativă pentru cei care dispun de un buget mai redus este cazarea pe o insulă locuită de localnici. Insule precum Maafushi, Thulusdhoo, Dhigurah sau Fulidhoo au pensiuni și hoteluri mici, restaurante locale și operatori care organizează excursii pe mare.
Prețurile cazărilor sunt, în general, mai accesibile decât cele din resorturile private. Poți găsi camere simple, dar confortabile, iar mesele la restaurantele locale sunt adesea mai ieftine decât cele din complexele turistice exclusiviste. Excursiile pentru snorkeling, observarea vieții marine sau vizitarea bancurilor de nisip se pot rezerva separat, în funcție de buget.
Transferurile cu hidroavionul
Un detaliu care poate schimba considerabil bugetul este transportul de la aeroportul internațional din Malé, capitala Maldivelor, până la insula pe care se află cazarea. În funcție de distanță, transferul se poate face cu barca rapidă, feribotul public sau hidroavionul.
Hidroavionul este o experiență spectaculoasă: oferă o vedere panoramică asupra atolilor și lagunelor, dar este și una dintre cele mai costisitoare variante de transport. Tariful poate ajunge la câteva sute de euro de persoană pentru dus-întors, în funcție de resort și de distanță. De regulă, transferul este organizat de unitatea de cazare, iar programul depinde de zborurile internaționale și de condițiile meteo.
Pentru a economisi, caută o cazare accesibilă cu barca sau cu feribotul public. Feriboturile sunt mult mai ieftine, dar au un program limitat și nu circulă neapărat în fiecare zi pe toate rutele. Barca rapidă oferă mai multă flexibilitate, însă costă mai mult decât transportul public.
Perioada potrivită
În general, sezonul mai uscat este asociat cu lunile decembrie-aprilie, când cererea turistică este ridicată, iar prețurile pot crește. Este și perioada în care mulți turiști aleg să petreacă sărbătorile de iarnă într-o destinație exotică.
Din mai până în noiembrie, vremea poate fi mai schimbătoare, cu averse și episoade de vânt, însă asta nu înseamnă că plouă continuu. Pot exista și zile însorite, iar tarifele pentru cazare sau zboruri pot fi mai avantajoase. Pentru cei care sunt limitați de buget, lunile din afara sezonului de vârf merită luate în calcul.
Alegerea activităților va depinde de prognoza sezonieră și condițiile de anulare ale acestora. Dacă snorkelingul, scufundările sau excursiile cu barca sunt prioritare, poți afla informații de la hotel sau de la operatorul local despre vizibilitatea apei și condițiile obișnuite din perioada respectivă.
Așadar, cât costă o vacanță în Maldive depinde mult de alegerile pe care le faci. Un resort privat, cu transfer cu hidroavionul și pachet all-inclusive, presupune un buget ridicat. O pensiune pe o insulă locală, mesele la restaurante mici și transportul cu feribotul pot reduce considerabil cheltuielile. Cu date flexibile și rezervări comparate atent, poți ajunge în Maldive fără să transformi călătoria într-o vacanță exclusivistă.
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