Vacanță în Maldive: cât costă și cum o faci mai ieftin

Publicat 2 nov. 2026, 15:31 Actualizat 2 nov. 2026, 15:39

O vacanță în Maldive este asociată, de obicei, cu resorturi luxoase și vile construite deasupra apei. Destinația poate fi însă accesibilă și celor care nu vor să cheltuiască o avere. Diferența o fac insula aleasă, tipul de cazare, perioada călătoriei și transportul dintre aeroport și locul în care te vei caza.

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