Imagini rare cu Ursula von der Leyen înainte de politică. Cum apărea la TV actuala șefă a Comisiei Europene - VIDEO

Toată lumea o știe drept președinta Comisiei Europene și „Doamnă de Fier” a Europei. În adolescență, însă, Ursula von der Leyen, pe atunci Albrecht, părea să fie își încerca șansa unei cariere muzicale alături de un grup vocal format din ceilalți membri ai familiei.
Cu mult înainte să ajungă la conducerea Comisiei Europene și să devină una dintre cele mai influente figuri politice ale continentului, actuala șefă a Executivului european apărea pe micile ecrane din Germania într-un rol cu totul neașteptat: membră a unui grup vocal de familie.
La sfârșitul anilor ’70, tânăra Ursula Albrecht cânta alături de părinții și frații săi într-un ansamblu coordonat de mama sa, Heidi Stromeyer. Imaginile de arhivă, redescoperite în ultimii ani, o arată participând la interpretarea unor cântece religioase și tradiționale.
Ernst Albrecht, unul dintre cei mai importanți politicieni germani ai vremii și fost premier al landului Saxonia Inferioară.
Familia Albrecht a mers chiar mai departe și a lansat un disc single în 1978, pe vremea când Ernst Albrecht, tatăl viitoarei șefe a Comisiei Europene, era una dintre figurile importante ale politicii germane și conducea landul Saxonia Inferioară.
Ursula von der Leyen și-a abandonat în scurt timp ambițiile muzicale, însă imaginile de arhivă oferă o perspectivă surprinzătoare asupra tinereții sale și adaugă o notă inedită biografiei uneia dintre cele mai influente femei din politica europeană.