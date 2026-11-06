Cum prepari cel mai fraged pui cu măsline. Rețeta gustoasă, cu sos aromat, perfectă pentru prânzul în familie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 nov. 2026, 16:50

Dacă îți dorești o mâncare delicioasă, ușor de pregătit și potrivită pentru întreaga familie, puiul cu măsline poate fi alegerea ideală. Carnea fragedă, legumele și sosul de roșii aromat se completează perfect, iar măslinele verzi oferă preparatului o notă aparte.

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