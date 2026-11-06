Cum prepari cel mai fraged pui cu măsline. Rețeta gustoasă, cu sos aromat, perfectă pentru prânzul în familie

Dacă îți dorești o mâncare delicioasă, ușor de pregătit și potrivită pentru întreaga familie, puiul cu măsline poate fi alegerea ideală. Carnea fragedă, legumele și sosul de roșii aromat se completează perfect, iar măslinele verzi oferă preparatului o notă aparte.
Rețeta nu necesită ingrediente complicate și nici foarte mult timp petrecut în bucătărie. Preparatul poate fi servit simplu sau alături de garnitura preferată, fiind potrivit atât pentru un prânz obișnuit, cât și pentru o masă în familie.
Ingrediente necesare pentru puiul cu măsline
Pentru această rețetă ai nevoie de câteva ingrediente accesibile, care se combină într-un sos bogat și gustos:
- 4 bucăți de piept de pui;
- 250 g de ciuperci champignon;
- 1 dovlecel mic;
- 1 ceapă;
- 2 căței de usturoi;
- 400 g de roșii pasate;
- 2 linguri de pastă de roșii;
- 80 g de măsline verzi fără sâmburi;
- 3 linguri de ulei de măsline;
- 1 linguriță de boia dulce;
- jumătate de linguriță de oregano uscat;
- jumătate de linguriță de cimbru uscat;
- sare și piper, după gust.
Cum pregătești puiul pentru a rămâne fraged
Primul pas este pregătirea cărnii. Șterge bucățile de piept de pui cu prosoape de hârtie, apoi taie-le pe lungime sau aplatizează-le ușor, astfel încât să se gătească uniform.
Condimentează carnea cu sare, piper și boia dulce. Pune două linguri de ulei de măsline într-o tigaie încăpătoare și lasă-l să se încingă. Adaugă puiul și rumenește fiecare bucată timp de aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte.
Nu este nevoie să gătești complet carnea în această etapă, deoarece va continua să se prepare în sosul de roșii. După rumenire, scoate bucățile de pui pe o farfurie și păstrează-le deoparte.
Prepararea sosului cu ciuperci, dovlecel și roșii
În aceeași tigaie, adaugă uleiul rămas și ceapa tocată mărunt. Călește-o aproximativ două minute, până când începe să se înmoaie, apoi pune usturoiul mărunțit.
Adaugă ciupercile champignon tăiate felii și dovlecelul tăiat cubulețe sau rondele. Amestecă ingredientele și lasă-le pe foc timp de 5-6 minute, până când legumele se gătesc, iar lichidul lăsat de ciuperci se evaporă.
Încorporează pasta de roșii și amestecă bine, pentru ca aroma acesteia să devină mai intensă. Toarnă apoi roșiile pasate și condimentează cu oregano, cimbru, sare și piper.
Când se adaugă măslinele pentru un gust deosebit
Pune bucățile de pui rumenite înapoi în tigaie și așază-le astfel încât să fie acoperite parțial de sos. Lasă totul să fiarbă la foc mediu, aproximativ 10-12 minute, până când carnea este bine pătrunsă.
Măslinele verzi se adaugă spre finalul preparării, în ultimele trei minute. Le poți tăia în rondele sau le poți păstra întregi, în funcție de preferințe. Amestecă ușor, astfel încât aromele să se combine fără să zdrobești ingredientele.
La final, presară pătrunjel verde tocat și servește preparatul cât este cald.
Cu ce poți servi puiul cu măsline
Mâncarea poate fi savurată ca atare, datorită combinației de carne, legume și sos, însă se potrivește foarte bine și cu diverse garnituri.
Orezul simplu, piureul de cartofi, cartofii natur sau mămăliga sunt câteva dintre variantele care completează gustul sosului de roșii și al măslinelor.
Pentru un rezultat cât mai gustos, este important să nu gătești excesiv pieptul de pui. Rumenirea inițială, urmată de fierberea în sos, ajută carnea să rămână fragedă și să absoarbă aromele celorlalte ingrediente.