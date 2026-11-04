Test de personalitate: alege un SCAUN și află cine este persoana care va rămâne alături de tine toată viața

Publicat 4 nov. 2026, 16:23 Actualizat 4 nov. 2026, 16:28

Oamenii pe care îi întâlnim de-a lungul vieții nu au întotdeauna un rol permanent în povestea noastră. Unii ne însoțesc doar pentru o anumită perioadă, alții apar atunci când avem cea mai mare nevoie de ei, iar câțiva devin parte din existența noastră, indiferent de obstacolele pe care le întâmpinăm.

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