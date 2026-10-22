Test IQ pentru genii! Găsește în 5 secunde peștele care se deghizează în rechin

Publicat 22 oct. 2026, 16:27 Actualizat 22 oct. 2026, 16:29

Un nou test IQ pune la încercare atenția la detalii și viteza de gândire. Printre rechinii din imagine se ascunde un pește care încearcă să treacă neobservat. Crezi că îl poți identifica în numai cinci secunde? Deși provocarea pare ușoară la prima vedere, ai nevoie de concentrare și de un ochi ager pentru a găsi răspunsul corect.

Distribuie articolul