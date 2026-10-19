Test IQ: Cine a furat pepenele? Ai doar 5 secunde să descoperi indiciul ascuns în imagine

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 16:24

Un nou test de inteligență îți pune la încercare atenția, logica și capacitatea de a observa detalii aparent nesemnificative. În imagine apar patru persoane, însă una dintre ele ar putea ascunde pepenele furat. Provocarea este să identifici suspectul în numai cinci secunde, analizând cu atenție obiectele pe care le poartă fiecare. Ai reușit să găsești indiciul înainte de a citi răspunsul?

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