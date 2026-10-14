Cel mai scurt test IQ din lume. Întrebări simple, dar mulți se lasă păcăliți de răspunsurile evidente

Trei întrebări aparent banale sunt suficiente pentru a-ți pune la încercare gândirea logică și capacitatea de a evita răspunsurile pripite. Testul de reflecție cognitivă, publicat de profesorul Shane Frederick în 2005, a devenit cunoscut pentru modul în care îi determină pe participanți să își verifice instinctele înainte de a da un răspuns.
Testul IQ cu trei întrebări care îți pune mintea la contribuție
Nu ai nevoie de zeci sau sute de exerciții pentru a intra în această provocare. Testul conține doar trei probleme, însă fiecare este concepută astfel încât răspunsul care pare evident la prima vedere să te poată induce în eroare.
Testul a fost prezentat de profesorul Shane Frederick în 2005 și este cunoscut sub numele de Cognitive Reflection Test (CRT). Scopul său este de a evalua tendința unei persoane de a se opri la prima soluție intuitivă sau de a analiza problema înainte de a răspunde.
Potrivit informațiilor prezentate despre test, numai o parte dintre participanți au reușit să rezolve corect toate cele trei exerciții. Provocarea de mai jos îți oferă ocazia să verifici dacă poți trece dincolo de prima impresie.
Cele trei întrebări ale testului
Încearcă să răspunzi fără să consulți soluțiile. Citește cu atenție fiecare enunț și acordă-ți câteva momente pentru a face calculele.
Întrebarea 1: Cât costă mingea?
O bâtă și o minge costă împreună 1,10 dolari. Bâta este cu un dolar mai scumpă decât mingea.
Cât costă mingea?
Întrebarea 2: Cât timp le trebuie mașinilor?
Cinci mașini produc cinci piese în cinci minute, lucrând în același ritm.
În cât timp vor produce 100 de mașini 100 de piese, dacă toate lucrează simultan în aceleași condiții?
Întrebarea 3: Când va fi acoperit pe jumătate lacul?
Pe suprafața unui lac crește un petic de nuferi, care își dublează dimensiunea în fiecare zi.
Dacă peticul ajunge să acopere întregul lac în 48 de zile, în câte zile va acoperi jumătate din suprafața acestuia?
Ai ales răspunsurile care par evidente? Verifică soluțiile
Mulți oameni sunt tentați să răspundă rapid la aceste întrebări. Tocmai aici apare dificultatea: soluția intuitivă nu este întotdeauna și cea corectă.
Răspunsul corect la prima întrebare: 5 cenți
La prima vedere, răspunsul de 10 cenți poate părea potrivit. Dacă mingea ar costa însă 10 cenți, iar bâta ar fi cu un dolar mai scumpă, aceasta ar costa 1,10 dolari. Împreună, cele două obiecte ar ajunge la 1,20 dolari, nu la 1,10 dolari.
Calculul corect este următorul:
- Mingea costă 5 cenți.
- Bâta costă 1,05 dolari.
- Totalul este de 1,10 dolari.
Diferența de preț dintre bâtă și minge este exact un dolar, iar suma celor două produse respectă condiția din enunț.
Răspunsul corect la a doua întrebare: 5 minute
Dacă cinci mașini fabrică cinci piese în cinci minute, înseamnă că fiecare mașină produce câte o piesă în același interval de timp.
Prin urmare, atunci când lucrează simultan 100 de mașini, fiecare poate realiza câte o piesă în cinci minute. La finalul intervalului, vor exista 100 de piese.
Așadar, răspunsul corect este cinci minute, nu 100 de minute.
Răspunsul corect la a treia întrebare: 47 de zile
PeticuI de nuferi își dublează suprafața în fiecare zi. Asta înseamnă că, dacă lacul este complet acoperit în ziua 48, cu o zi înainte peticul ocupa exact jumătate din suprafața lacului.
Prin urmare, răspunsul este 47 de zile.
Capcana constă în faptul că dezvoltarea nuferilor nu are loc într-un ritm constant, ci se dublează de la o zi la alta. Din acest motiv, jumătatea suprafeței este atinsă cu o singură zi înainte ca întregul lac să fie acoperit.
Ce îți spune rezultatul despre inteligența ta?
Cele trei exerciții sunt cunoscute pentru felul în care pun în opoziție răspunsul intuitiv și analiza atentă. Ele testează, în special, capacitatea de a identifica o soluție corectă atunci când prima variantă care îți vine în minte pare convingătoare.
Totuși, acest test nu reprezintă, de unul singur, o măsurare completă a coeficientului de inteligență. Un scor IQ se stabilește prin teste standardizate, administrate și interpretate potrivit unor reguli specifice.
Dacă ai rezolvat toate cele trei întrebări, ai trecut cu succes această provocare de logică. Dacă ai greșit unul sau mai multe răspunsuri, explicațiile te pot ajuta să înțelegi unde te-a indus în eroare intuiția.