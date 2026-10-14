Cel mai scurt test IQ din lume. Întrebări simple, dar mulți se lasă păcăliți de răspunsurile evidente

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 16:15

Trei întrebări aparent banale sunt suficiente pentru a-ți pune la încercare gândirea logică și capacitatea de a evita răspunsurile pripite. Testul de reflecție cognitivă, publicat de profesorul Shane Frederick în 2005, a devenit cunoscut pentru modul în care îi determină pe participanți să își verifice instinctele înainte de a da un răspuns.

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