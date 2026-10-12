Test IQ: găsește cele trei diferențe dintre imagini în mai puțin de 10 secunde. Puțini observă toate detaliile

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 16:19

Un nou test de inteligență vizuală îți pune la încercare atenția, concentrarea și capacitatea de a identifica rapid detaliile. Provocarea pare simplă la prima vedere: trebuie să descoperi trei diferențe între două imagini aproape identice, iar timpul pe care îl ai la dispoziție este de numai 10 secunde.

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