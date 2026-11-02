Când începe Postul Crăciunului în 2026. Câte zile durează și în ce zile este dezlegare la pește

Postul Crăciunului 2026 începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajunul Nașterii Domnului. Perioada de post durează 40 de zile și reprezintă un moment de pregătire spirituală pentru una dintre cele mai importante sărbători creștine.
Pe parcursul acestei perioade, credincioșii sunt îndemnați să respecte rânduielile bisericești atât în privința alimentației, cât și prin rugăciune, cumpătare și fapte bune. Calendarul ortodox prevede și mai multe zile în care există dezlegare la pește.
Când începe Postul Crăciunului în 2026 și când se termină
În 2026, Postul Nașterii Domnului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, inclusiv. Cele 40 de zile sunt dedicate pregătirii pentru sărbătoarea Crăciunului, celebrată pe 25 decembrie.
Lăsatul secului este pe 14 noiembrie, ultima zi în care credincioșii pot consuma alimente de dulce înainte de intrarea în post. Din ziua următoare începe perioada de abstinență alimentară, potrivit rânduielilor bisericești.
Postul nu presupune doar renunțarea la anumite mâncăruri. Pentru credincioși, această perioadă este și un prilej de reflecție, rugăciune, împăcare cu cei din jur și ajutorare a persoanelor aflate în nevoie.
Toate zilele cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026
În timpul Postului Nașterii Domnului sunt prevăzute 15 zile în care credincioșii pot consuma pește, potrivit calendarului ortodox pentru 2026.
În luna noiembrie, dezlegarea la pește este în următoarele zile:
- 21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului;
- 22 noiembrie;
- 23 noiembrie;
- 28 noiembrie;
- 29 noiembrie;
- 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.
În luna decembrie, zilele cu dezlegare la pește sunt:
- 1 decembrie;
- 2 decembrie;
- 3 decembrie;
- 5 decembrie;
- 6 decembrie – Sfântul Nicolae;
- 7 decembrie;
- 12 decembrie;
- 13 decembrie;
- 19 decembrie.
Aceste zile sunt marcate în calendarul ortodox și le permit credincioșilor să includă peștele în alimentație, conform rânduielilor bisericești.
Ce alimente nu sunt permise în Postul Crăciunului
Din punct de vedere alimentar, Postul Crăciunului presupune renunțarea la produsele de origine animală. În zilele obișnuite de post nu se consumă:
- carne și preparate din carne;
- lapte și produse lactate, precum brânza, iaurtul sau smântâna;
- ouă și alimente care conțin ouă.
În zilele cu dezlegare, credincioșii pot consuma și pește, potrivit calendarului.
Există, de asemenea, zile în care este permis consumul de ulei și vin, în funcție de rânduiala bisericească.
Alimentele de post pot include legume, fructe, cereale, leguminoase, nuci și semințe. Produsele dulci nu sunt interzise în mod automat, atât timp cât nu conțin ingrediente de origine animală.
Postul Crăciunului înseamnă și pregătire sufletească
Dincolo de restricțiile alimentare, Postul Nașterii Domnului are o semnificație spirituală importantă. Credincioșii sunt îndemnați să acorde mai mult timp rugăciunii, să evite conflictele, să se împace cu persoanele cu care au avut neînțelegeri și să fie mai atenți la nevoile celor din jur.
Perioada se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, iar pe 25 decembrie creștinii sărbătoresc Nașterea Domnului.