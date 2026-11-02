Când începe Postul Crăciunului în 2026. Câte zile durează și în ce zile este dezlegare la pește

Publicat 2 nov. 2026, 13:42 Actualizat 2 nov. 2026, 13:43

Postul Crăciunului 2026 începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajunul Nașterii Domnului. Perioada de post durează 40 de zile și reprezintă un moment de pregătire spirituală pentru una dintre cele mai importante sărbători creștine.

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