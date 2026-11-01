Îndrăgită interpretă de muzică populară, la un pas de tragedie! A suferit un șoc anafilactic pe scenă

Publicat 1 nov. 2026, 11:30 Actualizat 1 nov. 2026, 11:35 Sursă Realitatea PLUS

Momente de cumpănă pentru o îndrăgită interpretă de muzică populară! Diana Ionescu a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un șoc anafilactic chiar în timpul unui spectacol. Deși prezenta simptomele unei reacții alergice severe, artista și-a continuat prestația, fără să realizeze gravitatea situației.

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