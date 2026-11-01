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Lifestyle· 1 min citire

Îndrăgită interpretă de muzică populară, la un pas de tragedie! A suferit un șoc anafilactic pe scenă

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Scris deRealitatea.NET
Publicat1 nov. 2026, 11:30
Actualizat1 nov. 2026, 11:35
SursăRealitatea PLUS

Momente de cumpănă pentru o îndrăgită interpretă de muzică populară! Diana Ionescu a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un șoc anafilactic chiar în timpul unui spectacol. Deși prezenta simptomele unei reacții alergice severe, artista și-a continuat prestația, fără să realizeze gravitatea situației.

Cântăreața a suferit un șoc anafilactic pe scenă

Incidentul s-a petrecut după ce artista a consumat accidental un aliment care conținea lactoză. Primele simptome au apărut în timpul probelor de sunet, când a început să se simtă tot mai rău, artista acuzând dificultăți severe de respirație, senzație de sufocare și umflături la nivelul întregului corp.

Chiar și în aceste condiții, cântăreața a încercat să continue evenimentul, pentru a nu le strica seara celor prezenți.

Diana Ionescu a mărturisit că nu s-a mai confruntat niciodată cu o astfel de experiență, deși știe că suferă de mai mulți ani de intoleranță la lactoză și gluten. Mai mult, ea a povestit că după încheierea evenimentului, s-a deplasat la spital, unde medicii au intervenit de urgență și i-au administrat adrenalină.

Cântăreața a rămas sub supraveghere medicală timp de opt ore, iar în urma tratamentului starea sa s-a ameliorat considerabil.

Eram la un eveniment și simțeam că nu pot să duc la bun sfârșit. Simțeam că mă sufoc, rămâneam fără aer, m-am inflamat toată. Pur si simplu, în timpul probelor de sunet am avut o stare pe care nu am mai simțit-o, chiar dacă am intoleranță la lactoză și gluten de ceva ani.

Am mers mai departe, nu voiam să le stric oamenilor evenimentul. Am așteptat să ajung în oraș și m-am dus la spital. M-am rugat la Dumnezeu să găsesc un personal ok și Dumnezeu m-a ajutat. Eram foarte speriată. Mi s-a administrat adrenalină. Am stat 8 ore cu adrenalină. Mi-au spus că puteam să mă sufo

a declarat Diana Ionescu.
diana ionescu - facebook

La ce alimente a renunat artista

Îndrăgita interpretă de muzică populară a dezvăluit că, în ultima lună, a eliminat complet din alimentație produsele care conțin lactoză sau gluten, dar și carnea. De asemenea, artista a precizat că trebuie să evite cu strictețe și anumite fructe care conțin semințe.

De o lună de zile nu am mâncat deloc gluten, lactoză, anumite fructe care conțin semințe. Carne, deloc

a conchis aceasta.
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