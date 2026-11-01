Advertising
Advertising
Lifestyle· 1 min citire
Îndrăgită interpretă de muzică populară, la un pas de tragedie! A suferit un șoc anafilactic pe scenă
Publicat1 nov. 2026, 11:30
Actualizat1 nov. 2026, 11:35
SursăRealitatea PLUS
Momente de cumpănă pentru o îndrăgită interpretă de muzică populară! Diana Ionescu a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un șoc anafilactic chiar în timpul unui spectacol. Deși prezenta simptomele unei reacții alergice severe, artista și-a continuat prestația, fără să realizeze gravitatea situației.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News