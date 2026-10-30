Filme de groază pentru Halloween: cele mai bune titluri de văzut

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 30 oct. 2026, 18:22

Halloween-ul este ocazia perfectă pentru o seară de film în care luminile se sting, popcornul este pregătit, iar poveștile înfricoșătoare încep să ruleze. Oferta este generoasă: unele producții mizează pe suspans și atmosferă, altele pe apariții supranaturale, creaturi înspăimântătoare sau scene care îi țin pe spectatori cu sufletul la gură.

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