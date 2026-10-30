Filme de groază pentru Halloween: cele mai bune titluri de văzut
Halloween
Halloween-ul este ocazia perfectă pentru o seară de film în care luminile se sting, popcornul este pregătit, iar poveștile înfricoșătoare încep să ruleze. Oferta este generoasă: unele producții mizează pe suspans și atmosferă, altele pe apariții supranaturale, creaturi înspăimântătoare sau scene care îi țin pe spectatori cu sufletul la gură.
Dacă ești în căutarea unor filme horror pentru seara de 31 octombrie, poți alege atât titluri consacrate, cât și producții lansate în ultimii ani. Am inclus și variante mai blânde, pentru cei care nu suportă scenele foarte dure, dar și filme de Halloween pentru copii.
Clasicele horror
Unele filme de groază au rămas în istoria cinematografiei și continuă să fie urmărite la zeci de ani de la lansare. Sunt titluri care au stabilit regulile genului și care merită revăzute de Halloween.
„Psycho” (1960)
Regizat de Alfred Hitchcock, „Psycho” este unul dintre cele mai cunoscute thrillere horror din toate timpurile. Povestea urmărește o tânără care ajunge la un motel izolat, administrat de Norman Bates. Atmosfera apăsătoare, misterul și răsturnările de situație au transformat filmul într-un reper al cinematografiei.
„The Exorcist” (1973)
Unul dintre cele mai cunoscute filme despre posedare demonică, producția urmărește încercările unei mame de a-și salva fiica, după ce aceasta începe să manifeste comportamente inexplicabile. Este o alegere pentru cei care caută un horror intens, cu teme religioase și scene tulburătoare.
„Halloween” (1978)
Nu putea lipsi chiar filmul care poartă numele sărbătorii. Michael Myers evadează dintr-un spital psihiatric și se întoarce în orașul său, unde începe să urmărească un grup de tineri. Regizat de John Carpenter, filmul a devenit un simbol al genului slasher și a inspirat numeroase continuări.
„The Shining” (1980)
Jack Nicholson interpretează un scriitor care acceptă să îngrijească un hotel izolat pe timpul iernii. Pe măsură ce familia rămâne singură în clădire, comportamentul bărbatului devine tot mai înfricoșător. Filmul lui Stanley Kubrick se remarcă prin atmosfera neliniștitoare și tensiunea construită treptat.
„A Nightmare on Elm Street” (1984)
Freddy Krueger este unul dintre cei mai cunoscuți răufăcători din filmele horror. În această producție, un grup de adolescenți descoperă că sunt vânați în vise de o creatură care îi poate ucide în somn. Filmul este potrivit pentru cei care vor un horror clasic, cu elemente supranaturale.
„The Texas Chain Saw Massacre” (1974)
Un grup de tineri ajunge în casa unei familii de canibali, iar întâlnirea se transformă într-un coșmar. Producția a devenit unul dintre cele mai influente filme slasher și este recomandată celor care nu se feresc de scene violente.
„The Thing” (1982)
Într-o bază de cercetare izolată din Antarctica, un grup de oameni se confruntă cu o creatură extraterestră care poate lua forma oricărei ființe vii. Suspansul și neîncrederea dintre personaje transformă filmul într-un horror SF memorabil.
„Poltergeist” (1982)
O familie descoperă că locuința sa este bântuită, iar fiica cea mică dispare în circumstanțe misterioase. Filmul combină povestea unei case bântuite cu elemente supranaturale și rămâne unul dintre titlurile reprezentative ale anilor '80.
Filme de groază recente
Dacă ai văzut deja marile clasice și vrei ceva mai nou, există numeroase producții din ultimii ani care combină horrorul cu misterul, drama sau thrillerul psihologic.
1. „Sinners” (2025)
Regizat de Ryan Coogler, filmul îmbină horrorul cu elemente supranaturale și atmosfera specifică sudului Statelor Unite. Povestea urmărește doi frați gemeni care se întorc acasă și ajung să se confrunte cu o amenințare terifiantă. Este o alegere interesantă pentru cei care preferă filmele cu poveste complexă, nu doar sperieturi.
„Bring Her Back” (2025)
Doi frați ajung în grija unei femei care ascunde un secret înspăimântător. Filmul explorează doliul, relațiile de familie și elementele supranaturale, construind o atmosferă apăsătoare. Nu este o producție pentru cei care evită scenele dure.
„Weapons” (2025)
Un grup de copii dispare în mod misterios dintr-o comunitate, iar locuitorii încearcă să afle ce s-a întâmplat. Filmul regizat de Zach Cregger combină misterul cu horrorul și construiește suspansul în jurul unei întâmplări greu de explicat.
„The Conjuring: Last Rites” (2025)
Universul „The Conjuring” revine cu o nouă poveste inspirată de investigațiile paranormale ale soților Warren. Producția este potrivită pentru cei care preferă casele bântuite, aparițiile inexplicabile și poveștile despre fenomene supranaturale.
„Late Night with the Devil” (2023)
Acțiunea se desfășoară în timpul unei emisiuni televizate din anii '70, în care o seară aparent obișnuită scapă treptat de sub control. Filmul folosește formatul unei transmisiuni TV pentru a crea o atmosferă neobișnuită și tensionată.
„The Black Phone” (2022)
Un adolescent este răpit și închis într-o încăpere izolată. Un telefon aparent nefuncțional începe să sune, iar vocile pe care le aude îl ajută să descopere o cale de scăpare. Este un horror cu mister și suspans, potrivit celor care vor o poveste captivantă.
„Smile” (2022)
O psihiatră începe să fie urmărită de întâmplări inexplicabile după ce asistă la moartea unei paciente. Filmul mizează pe tensiune psihologică, apariții neașteptate și imagini neliniștitoare.
„M3GAN” (2022)
O păpușă dotată cu inteligență artificială, creată pentru a proteja o fetiță, ajunge să dezvolte un comportament periculos. Producția combină horrorul cu elemente SF și ridică întrebări despre dependența de tehnologie.
Horror pentru cei sensibili
Nu toată lumea își dorește scene sângeroase sau apariții care provoacă coșmaruri. Există și filme de groază care mizează mai mult pe atmosferă, mister și tensiune psihologică decât pe violență.
Iată câteva recomandări:
„The Others” (2001) - O mamă locuiește împreună cu cei doi copii într-o casă izolată, unde încep să se petreacă lucruri inexplicabile. Filmul se bazează pe suspans și pe o atmosferă gotică.
„The Sixth Sense” (1999) - Un psiholog încearcă să ajute un copil care susține că vede persoane decedate. Este un thriller supranatural celebru pentru finalul său surprinzător.
„A Quiet Place” (2018) - O familie încearcă să supraviețuiască într-o lume în care creaturi periculoase atacă orice sunet. Tensiunea este construită prin liniște și anticiparea pericolului.
„Coraline” (2009) - Animația are o atmosferă întunecată și o poveste fantastică despre o fată care descoperă o lume paralelă aparent perfectă, dar cu un secret înfiorător.
„Beetlejuice” (1988) - O comedie fantastică despre fantome și o familie care ajunge să locuiască într-o casă bântuită. Este o variantă potrivită pentru cei care vor mai mult umor decât groază.
„The Woman in Black” (2012) - Un avocat ajunge într-un sat izolat pentru a rezolva problemele unei proprietăți și descoperă povestea unei fantome care bântuie zona. Filmul are suspans și o atmosferă gotică, fără să se bazeze exclusiv pe scene violente.
„Crimson Peak” (2015) - O tânără se mută într-un conac vechi, unde descoperă secretele întunecate ale familiei soțului ei. Producția lui Guillermo del Toro este un horror gotic, cu decoruri spectaculoase și o poveste misterioasă.
„The Skeleton Key” (2005) - O tânără angajată ca îngrijitoare într-o casă izolată descoperă indicii despre ritualuri și secrete vechi. Este mai degrabă un thriller supranatural, cu o atmosferă neliniștitoare.
Filme de Halloween pentru copii
Pentru cei mici, Halloween-ul poate însemna dovleci sculptați, costume, vrăjitoare amuzante și povești cu monștri simpatici. În locul filmelor horror dedicate adulților, părinții pot alege animații și comedii fantastice cu o atmosferă ușor misterioasă.
Printre cele mai potrivite recomandări se numără:
„Hotel Transylvania” (2012) - Dracula conduce un hotel în care monștrii se pot relaxa departe de oameni. Situațiile comice și personajele simpatice îl fac o alegere bună pentru o seară în familie.
„Coco” (2017) - o animație emoționantă despre familie, amintiri și tradițiile mexicane dedicate celor plecați dintre noi. Are o atmosferă potrivită sezonului, fără să fie un film horror.
„Hocus Pocus” (1993) - trei vrăjitoare sunt readuse la viață în Salem, iar un grup de copii încearcă să le oprească. Filmul combină magia, aventura și umorul.
„The Addams Family” (2019) - familia Addams revine într-o animație plină de personaje excentrice și situații amuzante. Este potrivită pentru copiii care iubesc decorurile gotice, dar nu vor sperieturi.
„The Nightmare Before Christmas” (1993) - Jack Skellington, regele orașului Halloween, descoperă lumea Crăciunului și încearcă să o aducă în universul său. Filmul îmbină fantezia, muzica și atmosfera specifică sărbătorii.
„ParaNorman” (2012) - un băiat care poate vorbi cu fantomele trebuie să-și salveze orașul de un blestem. Are umor, aventură și câteva momente mai înfricoșătoare, fiind mai potrivit pentru copiii ceva mai mari.
Unde le vezi online
Multe dintre cele mai bune filme de groază pot fi urmărite pe platformele de streaming, însă disponibilitatea diferă în funcție de țară și se modifică periodic. În România, merită să verifici cataloagele Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video și SkyShowtime.
Pe Netflix poți căuta producții horror, thrillere psihologice și filme cu tematică de Halloween. În octombrie 2026, printre titlurile prezentate în selecțiile dedicate platformei se numără „Beetlejuice Beetlejuice” și „Blestemul din Bridge Hollow”, alături de alte producții cu atmosferă supranaturală.
SkyShowtime are, de asemenea, o selecție de filme horror, printre care „Fugi!”, „Zâmbește”, „Scream: Țipi sau fugi”, „Candyman” și „Omul invizibil”. Platforma prezintă și titluri pentru familii, precum „Familia Addams”.
Indiferent dacă alegi clasicele horror, producțiile recente sau animațiile pentru copii, important este să adaptezi seara de Halloween la preferințele celor care se uită. Pentru o doză serioasă de adrenalină, mergi pe un horror psihologic sau supranatural. Dacă ai copii în familie, o animație cu fantome și vrăjitoare amuzante poate crea atmosfera potrivită fără prea multe sperieturi.
Sursa foto: tvinsider
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