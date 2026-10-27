Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură. Trucurile simple care protejează bugetul familiei

Odată cu scăderea temperaturilor, ferestrele și ușile care nu sunt bine izolate pot deveni surse importante de pierderi de căldură, afectând confortul din locuință și crescând costurile cu încălzirea. Există însă câteva trucuri simple prin care proprietarii pot identifica zonele neetanșe și pot lua măsuri pentru a limita pătrunderea aerului rece.
Cum identifici pierderile de căldură
Una dintre cele mai simple metode de verificare presupune apropierea palmei de marginile ferestrelor și ușilor, în special în zilele reci sau cu vânt. Dacă se simt curenți de aer, este posibil ca garniturile să fie uzate ori închiderea să nu fie suficient de etanșă.
O altă variantă este testul cu foaia de hârtie. Aceasta se introduce între cadrul fix și cel mobil, după care fereastra sau ușa se închide. Dacă foaia poate fi trasă cu ușurință, presiunea de închidere ar putea fi insuficientă în zona respectivă.
Proprietarii pot verifica și starea garniturilor din cauciuc. Fisurile, rigidizarea sau deformarea acestora pot permite infiltrarea aerului rece. Totodată, condensul persistent pe suprafețele interioare poate indica temperaturi scăzute ale acestora, o ventilație insuficientă sau probleme de izolare.
Pentru identificarea mai precisă a zonelor reci pot fi folosite termometrele cu infraroșu și camerele de termoviziune. Acestea ajută la localizarea diferențelor de temperatură din jurul ramelor, pervazurilor și îmbinărilor cu pereții.
Ce soluții există pentru izolarea ferestrelor și ușilor
În cazul ferestrelor și ușilor din PVC sau aluminiu, verificarea și reglarea feroneriei pot îmbunătăți etanșarea. Operațiunea trebuie realizată conform instrucțiunilor producătorului, deoarece nu toate sistemele au un reglaj sezonier, iar strângerea excesivă poate deteriora garniturile.
Dacă acestea sunt uzate, înlocuirea lor poate reduce semnificativ curenții de aer. Benzile autoadezive de etanșare reprezintă o alternativă pentru anumite spații, cu condiția să fie alese în funcție de dimensiunea rostului și de tipul tâmplăriei.
La ușile de intrare, montarea unor profile de etanșare în partea inferioară poate limita pătrunderea aerului rece de la nivelul pardoselii. De asemenea, foliile termoretractabile aplicate pe interiorul ferestrelor pot crea un strat suplimentar de aer izolator, fiind utile mai ales în cazul geamurilor vechi.
Pierderile de căldură pot apărea și între toc și perete, acolo unde materialele de etanșare s-au degradat. În astfel de situații, refacerea rosturilor poate necesita îndepărtarea materialelor deteriorate și aplicarea unor soluții adecvate pentru etanșare și protecție împotriva umezelii.
Atenție la folosirea lumânărilor pentru verificare
Testul cu o lumânare aprinsă este uneori utilizat pentru identificarea curenților de aer, însă presupune riscuri de incendiu și trebuie evitat în apropierea perdelelor, materialelor inflamabile sau a altor obiecte. O alternativă mai sigură este folosirea unui bețișor de fum destinat testării etanșeității, cu respectarea instrucțiunilor de utilizare.
Verificările înainte de iarnă pot reduce costurile
Identificarea și remedierea pierderilor de căldură prin ferestre și uși pot contribui la îmbunătățirea confortului termic și la reducerea consumului de energie. Verificarea garniturilor, reglarea corectă a feroneriei și etanșarea rosturilor sunt măsuri care pot fi aplicate înainte de sezonul rece.
În cazul în care curenții de aer persistă sau apar diferențe mari de temperatură în jurul ferestrelor, o evaluare realizată de un specialist poate ajuta la identificarea cauzei și la alegerea soluției potrivite.