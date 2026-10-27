Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură. Trucurile simple care protejează bugetul familiei

Publicat 27 oct. 2026, 23:22 Actualizat 27 oct. 2026, 23:49

Odată cu scăderea temperaturilor, ferestrele și ușile care nu sunt bine izolate pot deveni surse importante de pierderi de căldură, afectând confortul din locuință și crescând costurile cu încălzirea. Există însă câteva trucuri simple prin care proprietarii pot identifica zonele neetanșe și pot lua măsuri pentru a limita pătrunderea aerului rece.

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