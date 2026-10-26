De ce este bine să pui un bol cu sare lângă fereastră în sezonul rece. Trucul simplu care poate ajuta la reducerea umezelii

Odată cu venirea sezonului rece, condensul de pe ferestre devine o problemă frecventă în multe locuințe. Picăturile de apă care apar dimineața pe geamuri pot părea inofensive, însă, atunci când fenomenul se repetă zilnic, umezeala acumulată poate favoriza apariția mucegaiului. Printre metodele populare folosite pentru combaterea acestei probleme se numără și așezarea unui bol cu sare pe pervaz. Cât de eficient este acest truc și ce ar trebui să știe cei care vor să îl încerce?
Cum poate ajuta un bol cu sare la fereastră
În timpul iernii, diferențele de temperatură dintre interiorul locuinței și mediul exterior favorizează formarea condensului. Aerul cald din casă conține vapori de apă care, atunci când ajung în contact cu suprafața rece a ferestrei, se transformă în picături.
Problema apare mai ales în camerele în care aerul nu circulă suficient, precum dormitoarele, bucătăriile sau băile. Respirația din timpul nopții, prepararea alimentelor, dușurile și uscarea rufelor în interior sunt câteva dintre activitățile care contribuie la creșterea umidității.
În acest context, sarea este folosită de unele persoane ca soluție simplă pentru reducerea umezelii. Aceasta are proprietăți higroscopice, ceea ce înseamnă că poate interacționa cu apa din mediul înconjurător.
Totuși, efectul depinde de condițiile din încăpere. Sarea obișnuită de bucătărie nu absoarbe suficientă apă din aer, în condiții normale, pentru a reduce semnificativ umiditatea unei camere. Prin urmare, un recipient așezat pe pervaz nu reprezintă o soluție sigură pentru eliminarea condensului.
Cum se folosește acest truc în locuință
Persoanele care vor să testeze metoda pot pune câteva linguri de sare grunjoasă într-un bol din sticlă sau ceramică și pot așeza recipientul pe pervaz, într-un loc stabil.
Este important ca sarea să nu intre în contact direct cu ramele metalice, balamalele sau alte suprafețe sensibile. Atunci când se umezește, poate lăsa reziduuri și poate contribui la coroziunea anumitor materiale.
Dacă sarea începe să se întărească, să formeze aglomerări sau să se dizolve parțial, acest lucru indică faptul că a intrat în contact cu umezeala. Nu înseamnă însă că nivelul umidității din întreaga încăpere a scăzut considerabil.
Trucul poate fi încercat cu costuri reduse, dar rezultatele sunt limitate. În cazul în care geamurile se aburesc în fiecare dimineață, este mai util să fie identificată cauza condensului decât să se mizeze exclusiv pe un bol cu sare.
De ce se aburesc geamurile chiar dacă locuința este încălzită
Condensul nu apare neapărat pentru că în casă este prea frig. Fenomenul este influențat atât de cantitatea de vapori de apă din aer, cât și de temperatura suprafeței pe care aceștia se depun.
Astfel, chiar și într-o cameră încălzită corespunzător, geamurile pot deveni suficient de reci pentru ca vaporii de apă să se transforme în picături.
Printre factorii care favorizează apariția condensului se numără:
- Aerisirea insuficientă, care permite acumularea vaporilor de apă în interior;
- Izolația termică deficitară, care poate menține suprafețele ferestrelor și pereților la temperaturi scăzute;
- Uscarea hainelor în casă, activitate care eliberează cantități importante de apă în aer;
- Gătitul și dușurile fierbinți, care cresc rapid umiditatea dacă vaporii nu sunt evacuați;
- Perdelele și jaluzelele groase, care pot împiedica circulația aerului cald în apropierea geamurilor.
Identificarea acestor cauze este esențială pentru prevenirea umezelii persistente și a deteriorării suprafețelor din locuință.
Ce măsuri sunt mai eficiente pentru reducerea umidității
Pentru a ține sub control condensul, primul pas este măsurarea umidității relative din locuință. Un higrometru poate oferi informații utile despre nivelul de umiditate și poate ajuta la identificarea perioadelor în care aerul devine prea umed.
În general, o umiditate relativă de aproximativ 30-50% este un reper util în sezonul rece, deși nivelul potrivit depinde și de temperatura interioară, de izolația clădirii și de condițiile de confort.
O altă măsură importantă este aerisirea regulată. Deschiderea largă a ferestrelor pentru perioade scurte, atunci când condițiile permit, ajută la schimbul de aer și la eliminarea unei părți din umiditatea acumulată.
În bucătărie, hota conectată la un sistem de evacuare în exterior poate reduce cantitatea de abur produsă în timpul gătitului. În baie, folosirea ventilatorului și aerisirea după duș contribuie la prevenirea acumulării umezelii.
De asemenea, este recomandat să eviți uscarea unor cantități mari de rufe în încăperi mici și slab ventilate. Dacă acest lucru nu poate fi evitat, aerisirea și monitorizarea umidității devin cu atât mai importante.
Picăturile de apă de pe geamuri și pervazuri ar trebui șterse periodic. În acest fel, se reduce timpul în care umezeala rămâne în contact cu ramele, garniturile și pereții din apropiere.
Când trebuie să îți faci griji din cauza condensului
Dacă ferestrele se aburesc frecvent, iar în colțurile camerelor sau în jurul ramelor apar pete negre, problema nu ar trebui ignorată.
Umezeala persistentă poate favoriza dezvoltarea mucegaiului, iar acesta poate afecta calitatea aerului din interior. În astfel de situații, simpla așezare a unui bol cu sare nu este suficientă.
Cauza poate fi reprezentată de o ventilație necorespunzătoare, de punți termice, de o izolație deficitară sau de infiltrații de apă. Dacă fenomenul persistă în ciuda aerisirii și a controlului umidității, este indicată verificarea locuinței pentru identificarea sursei problemei.
În cazul unei umidități ridicate care nu poate fi controlată prin măsuri obișnuite, un dezumidificator ales în funcție de dimensiunea încăperii poate fi o soluție mai eficientă.