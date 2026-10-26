De ce este bine să pui un bol cu sare lângă fereastră în sezonul rece. Trucul simplu care poate ajuta la reducerea umezelii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 oct. 2026, 22:27

Odată cu venirea sezonului rece, condensul de pe ferestre devine o problemă frecventă în multe locuințe. Picăturile de apă care apar dimineața pe geamuri pot părea inofensive, însă, atunci când fenomenul se repetă zilnic, umezeala acumulată poate favoriza apariția mucegaiului. Printre metodele populare folosite pentru combaterea acestei probleme se numără și așezarea unui bol cu sare pe pervaz. Cât de eficient este acest truc și ce ar trebui să știe cei care vor să îl încerce?

Distribuie articolul