Motivul pentru care tot mai mulți oameni pun folie cu bule pe geamuri când începe frigul. Trucul minune care ține cu bugetul familiei tale

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 sept. 2026, 22:42

Atunci când temperaturile din termometre scad, oamenii apelează la tot felul de trucuri pentru a păstra căldura în locuință și a reduce pierderile de energie. Unul dintre acestea este folia cu bule aplicată pe interiorul geamurilor. Aerul prins în bule formează un strat izolator între cameră și sticla rece, ceea ce poate ajuta la reducerea pierderilor de căldură. Este însă o soluție temporară și ieftină, iar eficiența ei depinde de tipul geamului și de modul în care este aplicată.

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