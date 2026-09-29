Motivul pentru care tot mai mulți oameni pun folie cu bule pe geamuri când începe frigul. Trucul minune care ține cu bugetul familiei tale

Atunci când temperaturile din termometre scad, oamenii apelează la tot felul de trucuri pentru a păstra căldura în locuință și a reduce pierderile de energie. Unul dintre acestea este folia cu bule aplicată pe interiorul geamurilor. Aerul prins în bule formează un strat izolator între cameră și sticla rece, ceea ce poate ajuta la reducerea pierderilor de căldură. Este însă o soluție temporară și ieftină, iar eficiența ei depinde de tipul geamului și de modul în care este aplicată.
Cum ajută aerul prins în bule
Atunci când locuința este încălzită, iar temperatura de afară este scăzută, căldura se pierde în parte prin suprafața ferestrei. Folia cu bule adaugă un strat suplimentar pe interiorul geamului, iar aerul prins în bule încetinește transferul de căldură către exterior. Principiul este asemănător cu cel al altor soluții de izolare care folosesc un strat de aer, însă materialele și performanțele acestora nu sunt identice.
Efectul poate fi mai vizibil în cazul unui geam care oferă o izolare termică slabă. În schimb, la o fereastră modernă, bine montată și etanșă, beneficiul suplimentar poate fi mai redus. De asemenea, rezultatele studiilor despre folia cu bule nu susțin ideea că orice locuință va obține automat o anumită economie procentuală la factura de încălzire.
Ce pierzi atunci când acoperi geamul
Principalul dezavantaj este ușor de observat. Deși folia cu bule permite trecerea luminii, aceasta reduce claritatea priveliștii și schimbă aspectul ferestrei. Într-o cameră în care lumina naturală și vederea spre exterior sunt importante, aceste compromisuri pot conta mai mult decât avantajul termic obținut. Analizele tehnice privind utilizarea foliei cu bule pe ferestre indică, de asemenea, o reducere a transparenței.
Un alt aspect care trebuie urmărit este condensul. Dacă se acumulează umezeală între folie și sticlă sau apar picături de apă în jurul ferestrei, zona trebuie verificată și uscată. Condensul apare atunci când aerul umed intră în contact cu o suprafață rece, iar o ventilație corespunzătoare contribuie la controlul nivelului de umezeală din locuință. Folia nu rezolvă cauza unei probleme de condens care există deja.
Când trebuie verificată fereastra, nu acoperit geamul
Folia reduce transferul de căldură prin suprafața de sticlă pe care este aplicată. Dacă, însă, simți un curent de aer rece în jurul ferestrei, problema poate fi legată de garnituri, de sistemul de închidere sau de îmbinarea dintre toc și perete. În acest caz, căldura se pierde și prin infiltrația aerului, iar folia aplicată pe sticlă nu poate elimina locul prin care acesta pătrunde.
Fereastra poate fi verificată mai ușor într-o zi cu vânt, când eventualii curenți de aer sunt mai ușor de sesizat. Dacă garniturile sunt deteriorate sau fereastra nu se închide corespunzător, repararea problemei ar trebui să fie prioritară. În același timp, grilele de ventilație nu trebuie astupate pentru a opri aerul rece. Ventilația este necesară și contribuie la limitarea acumulării de umezeală în interior.
Astfel, folia cu bule are un rol limitat, dar poate fi o soluție temporară pentru îmbunătățirea izolării unui geam. Ea adaugă un strat de aer între cameră și sticlă, însă vine și cu dezavantaje, precum reducerea transparenței și necesitatea de a urmări apariția condensului. Dacă problema este o tâmplărie defectă sau o fereastră neetanșă, soluția este repararea acesteia, nu acoperirea sticlei.