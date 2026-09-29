Renovare fără surprize: cum planifici corect fiecare etapă, cu Leroy Merlin

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 sept. 2026, 12:16

Ai măsurat camera, ai ales culoarea și ți-ai făcut un buget. Apoi începe lucrul și apar întrebările la care nu te-ai gândit: câți metri pătrați de material îți trebuie, dacă mobila nouă intră pe ușă, dacă priza e acolo unde ai nevoie de ea. Majoritatea renovărilor nu se complică din cauza deciziilor mari, ci din cauza detaliilor lăsate pentru mai târziu. Vestea bună este că aproape toate aceste surprize dispar dacă îți faci temele înainte să începi, în ordinea potrivită.

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