Renovare fără surprize: cum planifici corect fiecare etapă, cu Leroy Merlin

Ai măsurat camera, ai ales culoarea și ți-ai făcut un buget. Apoi începe lucrul și apar întrebările la care nu te-ai gândit: câți metri pătrați de material îți trebuie, dacă mobila nouă intră pe ușă, dacă priza e acolo unde ai nevoie de ea. Majoritatea renovărilor nu se complică din cauza deciziilor mari, ci din cauza detaliilor lăsate pentru mai târziu. Vestea bună este că aproape toate aceste surprize dispar dacă îți faci temele înainte să începi, în ordinea potrivită.
Totul pornește de la măsurători exacte
Înainte să cumperi orice, desenează încăperea pe hârtie și treci pe schiță fiecare dimensiune: lățimea ușii, înălțimea pervazului, distanța dintre pereți măsurată și jos, și sus. Rareori sunt identice, iar diferența de un centimetru pe care o ignori acum se vede în mobilierul care nu intră. O ruletă bună acoperă majoritatea situațiilor dintr-o casă.
Pentru piese mici e nevoie însă de mai multă precizie. Un subler îți arată grosimea unei plăci, diametrul unui șurub sau interiorul unei țevi cu precizie de zecimi de milimetru. Pare un moft până în ziua în care comanzi o balama sau un profil care nu se potrivește la doi milimetri. Notează toate valorile într-un singur loc și ia-le cu tine când mergi după materiale.
Alege materialele după rolul pe care îl au
Nu toate materialele fac același lucru într-un proiect. Unele susțin greutate, altele izolează, altele doar acoperă și decorează. Dacă le alegi exclusiv după preț, riști fie să plătești în plus pentru o rezistență de care nu ai nevoie, fie să refaci lucrarea peste un an. Întreabă-te întâi ce i se cere piesei respective: cât trebuie să țină, unde va sta și dacă va fi expusă la umezeală.
Pentru pardoseli, pereți despărțitori sau structuri de mobilier, placi osb sunt o alegere frecventă, pentru că suportă bine sarcinile, se taie ușor la dimensiunea din schiță și costă mai puțin decât lemnul masiv. Verifică grosimea în funcție de distanța dintre punctele de sprijin și cere debitarea la magazin, ca să eviți tăieturile strâmbe făcute acasă.
Dotările vin ultimele, dar se măsoară primele
Electrocasnicele mari intră ultimele în casă și tocmai de aceea sunt cele mai des uitate în faza de planificare. Un aparat cumpărat fără să verifici spațiul în care va sta se transformă în mobilier modificat pe loc, în bătaie de cap cu returul sau într-o bucătărie care arată altfel decât ai gândit-o.
Când alegi o combina frigorifica, măsoară nu doar nișa, ci și drumul până la ea: lățimea ușilor, cotul de pe hol, spațiul necesar pentru deschiderea ușii aparatului. Lasă câțiva centimetri în spate și pe laterale pentru ventilație și uită-te la clasa energetică, pentru că e un aparat care rămâne în priză ani buni.
Un singur loc pentru unelte, materiale și dotări
Un proiect se leagă mai ușor atunci când nu alergi între cinci furnizori. Leroy Merlin este prezent în România din 2011, când a deschis primul magazin în Centrul Comercial Colosseum din București, și vine dintr-o tradiție de aproape 100 de ani în comercializarea produselor pentru construcția și renovarea caselor. Misiunea asumată de companie este să facă accesibilă îmbunătățirea locuințelor, în mod sustenabil, oferind soluțiile cu cel mai bun raport calitate-preț.
Pe lângă produse contează serviciile care îți scurtează drumul: debitarea lemnului la dimensiunea din schiță, mixarea vopselei în nuanța pe care ai ales-o, montajul și transportul pentru bucătării, livrarea la domiciliu sau rezervarea online cu ridicare din magazin. Sunt lucruri mărunte în aparență, însă fiecare îți economisește o deplasare, o unealtă cumpărată degeaba sau o zi întreagă de lucru.
Nicio renovare nu decurge exact ca pe hârtie, dar diferența dintre un șantier stresant și unul ținut sub control stă aproape întotdeauna în pregătire. Măsoară cu răbdare, alege materialele după rolul lor și lasă-ți timp să compari înainte de a cumpăra. Când planul e clar de la început, restul devine o succesiune de pași pe care îi bifezi pe rând, iar casa în care te muți la final chiar seamănă cu cea pe care ți-ai imaginat-o.