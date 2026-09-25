Seara în care livingul se schimbă: ce aduce un șemineu pe gaz într-un interior contemporan

Scris de Catalina Anghel Publicat: 25 sept. 2026, 14:11

La începutul serii, înainte ca lumina de afară să dispară complet, un living contemporan poate părea impecabil și totuși puțin rece: suprafețe curate, mobilier bine ales, o compoziție corectă, dar fără acel punct care adună privirea. Un șemineu pe gaz schimbă scena mai ales prin prezența focului controlat. Nu cere stiva de lemne lângă perete și nici ritualul alimentării manuale, iar flacăra poate deveni un element de arhitectură, nu doar o sursă de căldură. Tocmai aici începe însă alegerea serioasă: aspectul trebuie gândit împreună cu alimentarea, evacuarea, puterea și felul în care aparatul va fi integrat în încăpere.

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