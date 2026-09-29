Sărbătoare 29 septembrie: Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul, pomenit astăzi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 sept. 2026, 07:15

Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul este pomenit în fiecare an, pe 29 septembrie, în calendarul creștin ortodox. Originar din Corint, acesta a ales încă din tinerețe viața monahală și a petrecut decenii în mănăstiri și în pustie, fiind cunoscut pentru nevoință, rugăciune și, potrivit tradiției, pentru darul vindecării bolnavilor.

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