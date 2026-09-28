Sărbătoarea zilei, luni, 28 septembrie: Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul

Publicat 28 sept. 2026, 07:20 Actualizat 28 sept. 2026, 07:21

Sfântul Cuvios Hariton, mărturisitorul, a trăit în cetatea Iconiu în timpul împăratului Aurelian și a pătimit pentru credința creștină. După ce a trecut prin chinuri și temniță, Sfântul Hariton a întemeiat o mănăstire într-o peșteră care aparținuse unor tâlhari și și-a încheiat viața la adânci bătrâneți.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sarbatoarea zilei28 septembrie