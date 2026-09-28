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Sărbătoarea zilei, luni, 28 septembrie: Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul

sarbatoare 28 septembrie, Sfantul Hariton/ foto AI

sarbatoare 28 septembrie, Sfantul Hariton/ foto AI

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Scris deRealitatea.NET
Publicat28 sept. 2026, 07:20
Actualizat28 sept. 2026, 07:21

Sfântul Cuvios Hariton, mărturisitorul, a trăit în cetatea Iconiu în timpul împăratului Aurelian și a pătimit pentru credința creștină. După ce a trecut prin chinuri și temniță, Sfântul Hariton a întemeiat o mănăstire într-o peșteră care aparținuse unor tâlhari și și-a încheiat viața la adânci bătrâneți.

Cine a fost Sfântul Cuvios Hariton?

Sfântul Cuvios Hariton a viețuit în cetatea Iconiu, în vremea împăratului Aurelian (270-275). Pentru că și-a mărturisit credința creștină, a fost supus unor chinuri cumplite. A fost torturat și bătut cu cruzime, până când trupul său s-a acoperit în întregime de răni, conform cărșilor sfinte, scrie crestinortodox.ro.

După moartea împăratului Aurelian, Sfântul Hariton a fost eliberat din temniță. Dorind să ajungă la Ierusalim, a pornit la drum, însă călătoria sa avea să ia o altă întorsătură.

Pe cale, a fost prins de niște tâlhari și dus în peștera în care aceștia își aveau ascunzătoarea. Potrivit Sinaxarului, un șarpe veninos a intrat în vasul cu vin din care beau tâlharii, iar aceștia și-au găsit astfel sfârșitul.

După ce a scăpat cu viață, Sfântul Hariton a transformat peștera tâlharilor într-un loc de rugăciune. A ridicat aici o biserică, iar cu aurul găsit în ascunzătoare a întemeiat o mănăstire.

Sfântul Cuvios Hariton și-a dedicat viața rugăciunii și nevoinței și a trecut la cele veșnice la adânci bătrâneți.

Cine sunt sfinții pomeniți în aceeași zi?

Alături de Sfântul Cuvios Hariton, în această zi mai sunt pomeniți:

  • Sfântul Neofit Zăvorâtul;

  • Sfântul Proroc Baruh;

  • Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, pastorul;

  • Sfinții Mucenici și frați Alexandru, Afiu și Zosima;

  • Sfântul Mucenic Pimen;

  • Sfinții Mucenici Nicon, Neon și Eliodor;

  • Sfinții Mucenici Calinic și Eustatie Romeul;

  • Sfântul Mucenic Alexandru.

Sărbătoarea zilei, 25 septembrie: Sfânta Cuvioasă Eufrosina și Sfântul Serghie de Radonej - Realitatea.NET

sursa: crestinortodox.ro

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