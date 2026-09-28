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Lifestyle· 2 min citire
Sărbătoarea zilei, luni, 28 septembrie: Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul
sarbatoare 28 septembrie, Sfantul Hariton/ foto AI
Publicat28 sept. 2026, 07:20
Actualizat28 sept. 2026, 07:21
Sfântul Cuvios Hariton, mărturisitorul, a trăit în cetatea Iconiu în timpul împăratului Aurelian și a pătimit pentru credința creștină. După ce a trecut prin chinuri și temniță, Sfântul Hariton a întemeiat o mănăstire într-o peșteră care aparținuse unor tâlhari și și-a încheiat viața la adânci bătrâneți.
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