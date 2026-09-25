Preparatul secret al japonezilor care a atras atenția cercetătorilor. Ar putea explica longevitatea care i-a făcut cunoscuți în întreaga lume
Preparatul secret al japonezilor
În Japonia există un aliment care poate părea neobișnuit pentru cei care nu sunt familiarizați cu bucătăria asiatică, dar căruia îi sunt atribuite proprietăți uimitoare pentru longevitate.
Natto este obținut din boabe de soia fierte și fermentate și are o textură lipicioasă, filamentoasă, precum și un miros și un gust distincte. Deși nu este pe placul tuturor la prima încercare, preparatul are o tradiție îndelungată în Japonia și este consumat frecvent, inclusiv la micul dejun. Ministerul japonez al Agriculturii, Pădurilor și Pescuitului descrie natto drept un aliment tradițional obținut prin fermentarea boabelor de soia cu Bacillus subtilis.
Interesul pentru acest preparat nu se limitează însă la tradiția culinară. Cercetările au analizat în ultimii ani legătura dintre consumul de natto și mai multe aspecte ale sănătății, de la sănătatea cardiovasculară și osoasă până la mortalitatea generală. Unele studii observaționale au găsit asocieri favorabile, însă acestea nu înseamnă că natto este singurul motiv pentru care japonezii trăiesc mult sau că alimentul poate preveni de unul singur bolile grave. Longevitatea este influențată de numeroși factori, inclusiv alimentație, stil de viață, genetică și accesul la servicii medicale.
Ce este, de fapt, natto
Natto se obține prin fermentarea boabelor de soia fierte cu bacteria Bacillus subtilis. În timpul procesului de fermentație se formează caracteristica textură vâscoasă și a preparatului, dar și o serie de compuși bioactivi. Printre aceștia se numără nattokinaza și vitamina K2, în special forma menaquinonă-7, cunoscută drept MK-7. Fermentarea transformă astfel boabele de soia într-un aliment cu proprietăți nutriționale diferite de cele ale boabelor nefermentate.
De ce vitamina K2 este atât de importantă
Unul dintre motivele pentru care natto a atras atenția cercetătorilor este cantitatea ridicată de vitamina K2 pe care o poate conține. Forma MK-7 este implicată în procesele care ajută organismul să utilizeze calciul în țesutul osos. Cercetările asupra populațiilor japoneze au găsit asocieri între consumul de natto, nivelurile de vitamina K2 și anumiți indicatori ai sănătății osoase.
O meta-analiză care a inclus șase studii și 2.327 de participanți, a constatat că persoanele care consumau în mod obișnuit natto aveau niveluri mai ridicate de MK-7 și indicatori mai buni ai metabolismului osos. Cercetătorii au observat și o asociere cu o densitate minerală osoasă ceva mai mare, dar au subliniat că nivelul dovezilor variază, iar majoritatea datelor provin din studii observaționale sau cvasi-experimentale.
Un studiu realizat pe femei japoneze aflate la postmenopauză a găsit, de asemenea, o asociere între consumul de natto și modificările densității minerale osoase. Cercetătorii au sugerat că vitamina K2 și izoflavonele biodisponibile ar putea contribui la această legătură.
Nattokinaza, compusul care a făcut natto celebru
Natto conține și nattokinază, o enzimă produsă în timpul fermentației. Aceasta are activitate fibrinolitică, ceea ce înseamnă că poate contribui la descompunerea fibrinei, o proteină implicată în formarea cheagurilor de sânge. Tocmai această proprietate a făcut ca nattokinaza să fie intens studiată în legătură cu sănătatea cardiovasculară.
Există însă o diferență importantă între o proprietate biologică observată în laborator sau în anumite studii și demonstrarea faptului că un aliment previne o boală. Cercetările asupra natto au identificat rezultate interesante, dar acestea nu permit concluzia că preparatul poate înlocui tratamentele medicale sau că protejează garantat împotriva infarctului, accidentului vascular cerebral ori altor afecțiuni.
Ce spun studiile despre inimă și longevitate
Un amplu studiu prospectiv realizat în Japonia a urmărit 92.915 de persoane cu vârste între 45 și 74 de ani și a analizat legătura dintre consumul de produse din soia și mortalitate. Cercetătorii nu au găsit o asociere semnificativă între consumul total de produse din soia și mortalitatea generală, însă consumul de produse din soia fermentată, inclusiv natto și miso, a fost asociat cu un risc mai mic de mortalitate generală. Pentru natto a fost observată și o asociere inversă cu mortalitatea prin boli cardiovasculare. Autorii au atras însă atenția că rezultatele pot fi influențate de factori care nu au putut fi eliminați complet din analiză.
Un alt studiu, desfășurat în Japonia pe 13.355 de bărbați și 15.724 de femei, a analizat consumul de natto și mortalitatea cardiovasculară. În comparația dintre persoanele cu cel mai ridicat și cel mai scăzut consum, cercetătorii au găsit o asociere cu un risc mai redus de mortalitate cardiovasculară.
Un studiu publicat în 2025 a urmărit separat 1.548 de bărbați japonezi vârstnici, cu o perioadă medie de monitorizare de aproximativ 12 ani. Consumul regulat de natto a fost asociat cu o mortalitate generală mai scăzută, în special în rândul celor care consumau câteva pachete pe săptămână. Și în acest caz, cercetarea arată o asociere și nu stabilește că natto este cauza directă a unei vieți mai lungi.
Alimentul japonez care nu trebuie confundat cu un medicament
Popularitatea natto a crescut tocmai datorită acestor rezultate, dar există motive pentru prudență atunci când beneficiile sale sunt prezentate ca fiind garantate. O analiză dedicată efectelor alimentelor din soia arată că natto este într-adevăr o sursă importantă de vitamina K și nattokinază, însă dovezile nu justifică automat recomandarea tuturor alimentelor fermentate din soia în detrimentul celor nefermentate. Pentru unele dintre presupusele beneficii pe termen lung sunt necesare în continuare studii mai solide.
În cazul natto, una dintre cele mai interesante direcții de cercetare rămâne tocmai combinația dintre nutrienții boabelor de soia și compușii produși în timpul fermentației. Pe lângă vitamina K2 și nattokinază, procesul de fermentare produce și alte substanțe bioactive, ceea ce face ca profilul nutrițional al alimentului să fie diferit de cel al soiei nefermentate.
Cum mănâncă japonezii natto
În Japonia, natto este consumat adesea dimineața, alături de orez. Boabele sunt amestecate până când apar firele caracteristice, iar preparatul poate fi combinat cu sos de soia, muștar japonez și ceapă verde. În funcție de preferințe, poate fi adăugat și în alte preparate.
Pentru cine îl încearcă pentru prima dată, textura este probabil cea mai mare provocare. Boabele de soia fermentate devin lipicioase și formează fire atunci când sunt amestecate, iar mirosul este mult mai puternic decât cel al boabelor de soia obișnuite. Tocmai această combinație face ca natto să fie unul dintre alimentele japoneze față de care reacțiile celor care îl gustă pentru prima dată sunt foarte diferite.
Un aliment simplu, dar cu o poveste veche
Natto nu este un produs apărut recent în valul mondial al „superalimentelor”. Are o istorie îndelungată în Japonia, iar răspândirea sa este legată de faptul că soia și paiele folosite în metodele tradiționale de fermentare erau ușor de procurat. Ministerul japonez al Agriculturii prezintă și o legendă potrivit căreia apariția natto în zona Mito ar fi fost legată de boabele de soia fierte care au fermentat accidental în paie, în timpul unei deplasări militare.
De-a lungul timpului, preparatul a ajuns să fie consumat în numeroase regiuni ale Japoniei și să fie comercializat în forme diferite. Astăzi poate fi cumpărat în supermarketuri, iar Mito rămâne una dintre zonele asociate în mod tradițional cu producția de natto.
Atenție pentru persoanele care iau anticoagulante
Deși natto poate face parte dintr-o alimentație variată, există și situații în care consumul său trebuie discutat cu medicul. Cantitatea ridicată de vitamina K poate fi relevantă pentru persoanele care urmează tratamente anticoagulante care acționează prin mecanisme dependente de vitamina K. În aceste cazuri, modificările importante ale consumului de alimente foarte bogate în vitamina K pot influența tratamentul.
Natto este, prin urmare, un aliment interesant din punct de vedere nutrițional, dar nu trebuie privit ca un tratament pentru bolile cardiovasculare, cancer sau alte afecțiuni. Cercetările disponibile susțin existența unor asocieri interesante între consumul de natto și anumiți indicatori ai sănătății, însă longevitatea japonezilor nu poate fi atribuită unui singur preparat.
De ce a devenit natto atât de interesant pentru cercetători
Imaginea natto s-a schimbat în ultimii ani. Pentru unii, rămâne pur și simplu un mic dejun tradițional japonez cu miros puternic și textură neobișnuită. Pentru cercetători, este însă un aliment în care fermentația produce cantități importante de vitamina K2 și compuși bioactivi care merită studiați.
Iar datele epidemiologice sunt suficient de interesante pentru ca natto să continue să fie analizat în legătură cu sănătatea cardiovasculară, metabolismul osos și mortalitatea. Totuși, cea mai corectă concluzie este că natto poate fi o componentă valoroasă a unei alimentații variate, nu că reprezintă singurul „secret” al longevității japoneze.
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