Preparatul secret al japonezilor care a atras atenția cercetătorilor. Ar putea explica longevitatea care i-a făcut cunoscuți în întreaga lume

Publicat 25 sept. 2026, 20:05 Actualizat 25 sept. 2026, 20:06 Sursă Ministerul Japonez al Agriculturii, National Library of Medicine

În Japonia există un aliment care poate părea neobișnuit pentru cei care nu sunt familiarizați cu bucătăria asiatică, dar căruia îi sunt atribuite proprietăți uimitoare pentru longevitate.

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