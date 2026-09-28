Obiectul de pe masa restaurantului care poate aduna până la 185.000 de bacterii. Este atins de aproape toți clienții

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 09:51

Când mergem la restaurant, atenția se îndreaptă de obicei către mâncare, tacâmuri sau curățenia mesei. Unul dintre obiectele atinse de cei mai mulți clienți poate fi însă și unul dintre cele mai încărcate cu bacterii: meniul, care ar putea ajunge să aibă aproximativ 185.000 de bacterii.

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