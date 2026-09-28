Obiectul de pe masa restaurantului care poate aduna până la 185.000 de bacterii. Este atins de aproape toți clienții

Când mergem la restaurant, atenția se îndreaptă de obicei către mâncare, tacâmuri sau curățenia mesei. Unul dintre obiectele atinse de cei mai mulți clienți poate fi însă și unul dintre cele mai încărcate cu bacterii: meniul, care ar putea ajunge să aibă aproximativ 185.000 de bacterii.
Meniul trece, într-o singură zi, prin mâinile unui număr mare de clienți, însă nu este întotdeauna curățat cu aceeași frecvență ca masa sau alte suprafețe din restaurant. Tocmai această folosire repetată poate transforma meniurile în puncte unde se acumulează germeni. Potrivit informațiilor citate de Blic, acestea pot ajunge să conțină aproximativ 185.000 de bacterii. Meniurile din hârtie sunt mai dificil de curățat, în timp ce cele plastifiate pot fi șterse și dezinfectate mai ușor.
Solnița și pipernița sunt și ele atinse de foarte mulți oameni
Meniul nu este singurul obiect de pe masă care poate acumula bacterii. Solnițele și pipernițele sunt folosite de foarte mulți clienți și pot fi mutate sau atinse chiar și de persoane care nu intenționează să își condimenteze mâncarea. Potrivit unui studiu citat de ABC News, o piperniță poate avea, în medie, aproximativ 11.600 de bacterii.
Recipientele sunt curățate adesea doar atunci când par murdare, iar în unele situații sunt șterse cu o simplă cârpă umedă. Situația poate deveni și mai complicată atunci când copiii se joacă cu solnițele sau pipernițele în timpul mesei, iar acestea ajung în contact repetat cu mâinile sau saliva, conform Blic.
De ce trebuie să fie atente persoanele cu alergii alimentare
Pe suprafața acestor recipiente nu pot ajunge doar bacterii, ci și particule foarte mici de alimente. Acest lucru poate conta mai ales pentru persoanele cu alergii alimentare severe. De exemplu, un client care a consumat creveți poate atinge pipernița sau solnița înainte să își curețe mâinile. Urme ale alimentului pot rămâne pe recipient, care va fi apoi folosit de alte persoane.
Pentru cei care au alergii severe și vor să reducă riscul unui astfel de contact, recomandarea prezentată de sursa citată este ca preparatele să fie condimentate direct în bucătărie. Obiectele aflate permanent pe masa restaurantului pot părea inofensive, însă tocmai faptul că sunt folosite de foarte multe persoane le face ușor de trecut cu vederea atunci când vine vorba despre igienă.