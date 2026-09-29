Ce să pui toamna la rădăcina florilor ca să reziste peste iarnă și să înflorească spectaculos la primăvară
Ce să pui toamna la rădăcina florilor ca să reziste peste iarnă
Toamna este una dintre perioadele importante pentru pregătirea florilor și a plantelor perene pentru sezonul rece. Lucrările făcute acum pot ajuta rădăcinile să treacă mai ușor prin perioadele cu temperaturi scăzute, iar plantele să pornească mai bine în vegetație atunci când vine primăvara.
Nu este nevoie de soluții complicate. Materialele organice, compostul bine maturat și un strat de mulci aplicat corect pot contribui la protejarea solului și a rădăcinilor. În același timp, îngrășămintele trebuie folosite cu mai multă atenție toamna, pentru că stimularea unei creșteri noi și fragede înainte de îngheț poate fi mai degrabă un dezavantaj.
Specialiștii în horticultură recomandă, de asemenea, ca pregătirea plantelor pentru iarnă să țină cont de tipul acestora, de rezistența la frig și de condițiile solului. Nu toate florile au aceleași nevoi, iar o protecție prea mare poate fi la fel de nepotrivită ca lipsa ei.
Compostul poate fi un aliat important în grădină
Unul dintre materialele care pot fi folosite în jurul plantelor este compostul bine descompus. Materia organică poate îmbunătăți structura solului și capacitatea acestuia de a păstra apa, contribuind în același timp la fertilitatea terenului.
Surse horticole precum Royal Horticultural Society recomandă utilizarea materiei organice sub formă de compost, frunze descompuse sau gunoi de grajd bine maturat pentru îmbunătățirea solului. Materia organică se descompune treptat și contribuie la sănătatea solului, inclusiv prin susținerea microorganismelor benefice.
Pentru florile din grădină, un astfel de material poate fi așezat la suprafața solului, în jurul plantei, fără ca tulpina sau baza acesteia să fie îngropată. Este important ca materialul să fie bine descompus și să nu fie pus într-un strat care să acopere direct coletul plantei.
Mulciul protejează rădăcinile de frig
Unul dintre cele mai simple lucruri pe care le putem face toamna este să acoperim solul din jurul florilor cu un strat de mulci. Acesta poate fi realizat din frunze uscate mărunțite, paie, scoarță sau alte materiale organice potrivite.
Mulciul are mai multe roluri. Ajută la păstrarea umidității, reduce variațiile de temperatură din sol și poate proteja rădăcinile în perioadele reci. Universitatea din Minnesota arată că mulciul organic poate acționa ca un strat izolator și poate reduce stresul provocat de trecerea de la toamnă la iarnă și apoi de la iarnă la primăvară.
Pentru plantele perene, Penn State Extension recomandă în general un strat de mulci de aproximativ 5-7,5 centimetri, în funcție de situație. Pentru anumite plante sensibile sau recent plantate poate fi necesară o protecție suplimentară.
Materialul nu trebuie însă îngrămădit direct peste tulpinile plantelor. Un strat prea gros și permanent umed în jurul bazei poate favoriza apariția problemelor de putrezire. Royal Horticultural Society recomandă păstrarea unei zone libere în jurul tulpinilor lemnoase atunci când se aplică mulci.
Frunzele uscate pot avea un rol util
Frunzele căzute nu trebuie privite automat ca deșeuri care trebuie îndepărtate din grădină. Dacă sunt sănătoase și mărunțite, ele pot fi folosite ca material pentru protejarea solului.
Penn State Extension recomandă folosirea frunzelor mărunțite în straturile de flori, unde acestea pot contribui la izolarea rădăcinilor și se pot descompune treptat, adăugând materie organică în sol.
Totuși, frunzele bolnave sau cele care prezintă semne evidente de infestare nu ar trebui folosite ca mulci în jurul plantelor sănătoase. Materialul vegetal afectat de boli este recomandat să fie îndepărtat, pentru a reduce riscul ca problemele să se perpetueze în grădină.
Cenușa de lemn poate fi folosită, dar nu oricum
Cenușa de lemn este un alt material despre care se vorbește frecvent atunci când vine vorba despre îngrijirea grădinii. Ea conține potasiu, calciu, magneziu și alte elemente, iar Universitatea de Stat din Oregon precizează că este și o sursă modestă de fosfor și potasiu.
Există însă un detaliu foarte important: cenușa nu trebuie aplicată în cantități mari și nici în mod automat la toate florile. Ea are efect alcalinizant și poate crește pH-ul solului. Din acest motiv, este mai potrivită în anumite soluri acide, în special atunci când există și un nivel scăzut de potasiu.
Înainte de utilizarea ei, specialiștii recomandă verificarea pH-ului solului. Cenușa nu este recomandată pentru plantele care preferă solurile acide, printre care se numără azaleele, rododendronii, ferigile și afinul.
De asemenea, trebuie folosită exclusiv cenușă provenită din lemn netratat. Cenușa rezultată din arderea gunoiului, a lemnului vopsit sau tratat, a cărbunelui ori a altor materiale nu este potrivită pentru grădină.
Nu exagera cu îngrășămintele toamna
Una dintre cele mai importante precizări aduse de specialiști se referă la fertilizare. Ideea că orice plantă are nevoie de o cantitate mare de îngrășământ înainte de iarnă nu este valabilă în toate situațiile.
Azotul stimulează în special creșterea vegetativă. Dacă este aplicat în exces într-o perioadă în care plantele se pregătesc pentru sezonul rece, poate favoriza apariția unor creșteri fragede, mai vulnerabile la temperaturi scăzute.
Royal Horticultural Society subliniază că fertilizarea nu este recomandată în mod obișnuit toamna, deoarece poate stimula o creștere moale, susceptibilă la deteriorarea provocată de frig. Pentru multe plante, îmbunătățirea solului cu materie organică este o variantă mai potrivită.
Și Penn State Extension atrage atenția că multe plante perene nu au nevoie de cantități mari de îngrășământ, iar fertilizarea excesivă poate duce la o creștere vegetativă prea abundentă și la mai puține flori. Cantitatea de fertilizant ar trebui stabilită în funcție de necesitățile plantei și, atunci când este cazul, de rezultatele unei analize a solului.
Fosforul și potasiul nu înseamnă că orice îngrășământ este potrivit
Fosforul și potasiul au roluri importante în dezvoltarea plantelor. Potrivit Royal Horticultural Society, fosforul este implicat în dezvoltarea rădăcinilor, în timp ce potasiul are un rol important în procesele legate de reproducere și înflorire.
Asta nu înseamnă însă că este necesară aplicarea automată a unui îngrășământ bogat în aceste elemente în fiecare toamnă. Dacă solul are deja nutrienții necesari, fertilizarea suplimentară poate să nu aducă beneficii și poate dezechilibra solul.
De aceea, pentru o grădină obișnuită, accentul poate fi pus mai degrabă pe îmbunătățirea solului cu materie organică și pe protejarea rădăcinilor prin mulcire, decât pe administrarea unor cantități mari de îngrășăminte.
Apa este importantă înainte de venirea înghețului
Pregătirea pentru iarnă nu înseamnă doar ceea ce punem pe sol. Și umiditatea din zona rădăcinilor contează, mai ales în perioadele de toamnă în care vremea este uscată.
Universitatea din Minnesota recomandă udarea arborilor, arbuștilor și plantelor înainte ca solul să înghețe, atunci când condițiile sunt uscate. Un sol suficient de umed poate rămâne mai cald decât unul foarte uscat și poate reduce stresul asupra rădăcinilor.
Asta nu înseamnă că plantele trebuie udate excesiv. Apa trebuie administrată în funcție de vreme, tipul solului și necesarul fiecărei plante, evitând situațiile în care terenul rămâne permanent îmbibat.
Plantele recent plantate au nevoie de atenție suplimentară
Florile și plantele perene instalate recent în grădină pot fi mai vulnerabile în prima lor iarnă. Sistemul radicular nu este încă la fel de bine dezvoltat, iar alternanța dintre îngheț și dezgheț poate afecta plantele.
Penn State Extension recomandă ca plantele perene plantate toamna să aibă suficient timp pentru dezvoltarea rădăcinilor înainte de îngheț. Un strat de mulci poate ajuta la reducerea efectelor provocate de ciclurile repetate de îngheț și dezgheț.
În cazul plantelor mai sensibile la frig, protecția trebuie adaptată speciei. Unele plante au nevoie de mulci de iarnă, în timp ce altele sunt suficient de rezistente și nu necesită o protecție atât de consistentă.
Nu toate plantele trebuie tăiate înainte de iarnă
Pregătirea grădinii pentru sezonul rece nu înseamnă nici că toate florile trebuie tăiate până la nivelul solului. Unele plante perene pot fi lăsate în picioare peste iarnă, atât pentru aspectul grădinii, cât și pentru protecția oferită de resturile vegetale.
Penn State Extension recomandă ca unele plante perene și ierburi ornamentale să nu fie tăiate automat după venirea toamnei. În același timp, tulpinile și frunzele bolnave trebuie îndepărtate pentru a reduce riscul de răspândire a bolilor.
Așadar, înainte de a curăța complet un strat de flori, este util să verificăm necesitățile fiecărei specii.
Ce merită pus la rădăcina florilor toamna
Pentru o pregătire simplă a grădinii înainte de sezonul rece, principalele măsuri pot fi rezumate astfel:
compost bine descompus sau altă materie organică potrivită;
frunze uscate și mărunțite, dacă sunt sănătoase;
paie sau scoarță pentru realizarea unui strat de mulci;
un strat de mulci adaptat plantei și condițiilor locale;
apă, atunci când toamna este uscată și solul are nevoie de umezeală;
cenușă de lemn, doar în situațiile în care pH-ul și necesarul de potasiu al solului justifică folosirea ei.
În schimb, îngrășămintele bogate în azot trebuie administrate cu precauție, iar fertilizarea nu ar trebui făcută automat doar pentru că se apropie iarna. Nevoile diferă de la o plantă la alta, iar analiza solului poate oferi informații mai precise despre ceea ce lipsește cu adevărat.
Pregătirea făcută toamna trebuie să urmărească, în primul rând, protejarea rădăcinilor, menținerea unui sol sănătos și evitarea stimulării unei creșteri noi chiar înainte de sezonul rece. Astfel, plantele perene pot intra în iarnă în condiții mai bune și pot avea un start mai sănătos atunci când temperaturile cresc din nou.
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