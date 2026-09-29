Ce să pui toamna la rădăcina florilor ca să reziste peste iarnă și să înflorească spectaculos la primăvară

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 sept. 2026, 21:41

Toamna este una dintre perioadele importante pentru pregătirea florilor și a plantelor perene pentru sezonul rece. Lucrările făcute acum pot ajuta rădăcinile să treacă mai ușor prin perioadele cu temperaturi scăzute, iar plantele să pornească mai bine în vegetație atunci când vine primăvara.

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