Ce faci cu sacii de frunze și crengile după curățenia de toamnă. Unde le arunci și ce spune legea în 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 oct. 2026, 20:34

În fiecare an, toamna vine la pachet cu aceeași problemă și anume frunzele căzute, iarba uscată și resturile vegetale adunate în grădini și spațiile verzi. Pentru mulți proprietari de case și pentru cei care se ocupă de spațiile verzi din jurul blocurilor, strângerea acestora și aruncarea lor la gunoiul menajer par cele mai simple soluții. În realitate, legislația din 2026 prevede colectarea separată a biodeșeurilor, inclusiv a celor provenite din grădini și parcuri.

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