Ce faci cu sacii de frunze și crengile după curățenia de toamnă. Unde le arunci și ce spune legea în 2026

În fiecare an, toamna vine la pachet cu aceeași problemă și anume frunzele căzute, iarba uscată și resturile vegetale adunate în grădini și spațiile verzi. Pentru mulți proprietari de case și pentru cei care se ocupă de spațiile verzi din jurul blocurilor, strângerea acestora și aruncarea lor la gunoiul menajer par cele mai simple soluții. În realitate, legislația din 2026 prevede colectarea separată a biodeșeurilor, inclusiv a celor provenite din grădini și parcuri.
Frunzele nu sunt gunoi menajer obișnuit
Regulile privind gestionarea frunzelor și a resturilor vegetale sunt prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele operate în 2026. Legea nr. 78/2026 a aprobat modificările aduse anterior ordonanței prin OUG nr. 114/2023.
Potrivit legislației, biodeșeurile includ resturile biodegradabile provenite din grădini și parcuri, precum și anumite deșeuri alimentare și de bucătărie. Astfel, frunzele căzute, iarba uscată și alte resturi vegetale adunate în curte fac parte din această categorie.
Legea prevede organizarea colectării separate a biodeșeurilor sau reciclarea acestora la sursă, fără amestecarea cu alte tipuri de deșeuri. Prin urmare, frunzele nu ar trebui aruncate automat în aceeași pubelă cu gunoiul menajer amestecat.
Unde poți arunca frunzele adunate în curte
Locul în care pot fi predate resturile vegetale depinde de sistemul de salubritate organizat în fiecare localitate. În funcție de regulile stabilite de primărie și de operatorul de salubritate, frunzele și celelalte biodeșeuri pot fi colectate separat, prin intermediul unor recipiente sau saci special destinați, ori pot fi duse la centre de colectare autorizate.
Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare prevede și existența centrelor de colectare prin aport voluntar, unde persoanele fizice pot preda gratuit anumite categorii de deșeuri stabilite de autoritățile locale.
Din acest motiv, înainte de a scoate sacii cu frunze lângă tomberon, este important să verifici informațiile publicate de primărie sau de operatorul local de salubritate. Acestea îți pot indica programul de colectare, tipul de ambalaj acceptat și locurile în care pot fi predate resturile vegetale.
De ce nu poți lăsa sacii cu frunze în orice pubelă
Dacă ai o curte cu mai mulți pomi și aduni, într-un weekend de toamnă, șase saci mari cu frunze, faptul că ai un contract de salubritate nu înseamnă automat că îi poți pune în recipientul destinat deșeurilor reziduale sau îi poți lăsa lângă acesta.
Atunci când există un sistem separat pentru colectarea deșeurilor vegetale, trebuie respectate regulile stabilite: ziua în care sunt ridicați sacii, recipientele acceptate sau punctele în care pot fi predate resturile.
O altă variantă este compostarea în propria gospodărie, dacă există condițiile necesare pentru realizarea acesteia. Prin compostare, frunzele și alte resturi vegetale pot fi transformate într-un material util pentru sol și pentru plantele din grădină. De altfel, legislația privind biodeșeurile încurajează metode precum compostarea și fermentarea.
O greșeală frecventă este depozitarea sacilor cu frunze pe trotuar, lângă platformele de gunoi sau în alte spații neamenajate, în speranța că vor fi ridicați ulterior.
OUG nr. 92/2021 interzice abandonarea și aruncarea deșeurilor în locuri nepermise. Aceste reguli se aplică și resturilor vegetale, chiar dacă provin din activități obișnuite de curățenie a curții sau a grădinii. În plus, regulamentele locale pot stabili modalități concrete de colectare și sancțiuni pentru depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor.
Prin urmare, simplul fapt că frunzele sunt biodegradabile nu înseamnă că pot fi lăsate oriunde sau că vor fi ridicate automat de serviciul de salubritate.
Ce poți face cu frunzele după curățenia de toamnă
În 2026, regula de bază este colectarea separată și gestionarea corespunzătoare a frunzelor și a celorlalte resturi vegetale, conform sistemului disponibil în localitatea în care locuiești.
După curățenia de toamnă, verifică programul operatorului de salubritate și instrucțiunile primăriei înainte de a arunca sacii cu frunze. Dacă ai posibilitatea, poți opta pentru compostarea acestora, obținând astfel un material valoros pentru grădină și reducând cantitatea de deșeuri care trebuie colectată.