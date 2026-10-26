Cum reușesc nordicii să-și păstreze casele calde la -30 de grade Celsius. Trucurile folosite de secole care pot reduce facturile la încălzire

Publicat 26 oct. 2026, 17:03 Actualizat 26 oct. 2026, 17:11

În țările nordice, unde temperaturile pot coborî iarna până la -30 de grade Celsius, menținerea unei temperaturi confortabile în locuință este o adevărată provocare. Cu toate acestea, oamenii din Scandinavia au învățat de-a lungul generațiilor că secretul nu constă doar în folosirea intensă a sistemelor de încălzire, ci mai ales în păstrarea căldurii în interior.

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